FEM SPANINGAR: "Oväntade derbyhjälten visar bredden i MFF"

Omedelbar effekt på HIF:s tränarbyte

Skånederbyt var inte Mattias Lindströms och Álvaro Santos första match som huvudtränare, de agerade tillfällig lösning mot AIK, men väl den inledande som huvudansvariga efter sparkningen av Jörgen Lennartsson. Effekten blev omedelbar, med ett HIF som inledde piggast och med frenesi. Främst var det Taha Ali som skapade oreda och MFF-spelarna fick inte tag på dribblingskungen. Isaac Kiese Thelin gav ändå MFF ledningen i den 24:e minuten på en hörna. Det som var genomgående hos hemmalaget under de första 45 minuterna var dock allt slarv under uppspelsfasen. I den 37:e minuten utnyttjade HIF det när Dennis Olsson bröt bollbanan på Hugo Larssons passning, och skickade in en välförtjänt kvittering via Niklas Moisanders kroppshydda.

