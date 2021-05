FEM SPANINGAR: "Stabila och tunga AIK är tillbaka på allvar"

Rönning räddade Elfsborg i första halvlek

Första 45 minuterna var till stor del AIK:s. Hemmalaget skapade inte många farligheter, men man styrde mycket av spelet och kom till två riktigt vassa lägen. Men båda gångerna levererade Elfsborgs målvakt Tim Rönning. Först tog han ett Nicolas Stefanelli-friläge och därefter var han på rätt plats på en Henok Goitom-nick från nära håll. Två klassräddningar som gav bortalaget ett tacksamt 0-0-läge i paus, med tanke på matchbilden. För framåt var gästerna inte bra i den första halvleken. Jeppe Okkels och Jacob Ondrejka (hoppade in istället för skadad Rasmus Alm) var inte rejäla och distinkta nog på kanterna, och centralt hittade inte Marokhy Ndione rätt.

Mittbacksgiganter på båda sidor

Det var upplagt för en tajt och målsnål historia det här. Titta bara på mittlåsen i de båda lagen. Sotirios Papagiannopoulos och Alexander Milosevic ("de två dörrvakterna", som tränaren Bartosz Grzelak kallat dem) i AIK, Joseph Okumu och Maudo Jarjue i Elfsborg. Det är absolut toppkvalitet med allsvenska mått mätt. Och totalt sett täppte de till på ett väldigt stabilt sätt. Jarjue är en trevlig ny allsvensk bekantskap. Den fysiskt starke 23-åringen kommer det göra tufft för Leo Väisänen, som är tillbaka från skada, att ta sig in i startelvan igen.

…men Okumu får ta på sig AIK:s 1-0

Det var dock inte bara en enda stor mittbackssuccé på Friends Arena under söndagen. För tidigt i den andra halvleken slog Joseph Okumu en passning rakt på Nabil Bahoui, varpå AIK-stjärnan fick in ett inlägg i boxen där just Okumu och Simon Strand gjorde ner Nicolas Stefanelli. Straff till AIK - och 1-0 genom Sebastian Larsson. Det misstaget kostade också matchen för gästerna. Kvitteringsjakten efter målet var tam och AIK hade stor kontroll på saker och ting. De stängde igen butiken.

Stabila och tunga AIK är tillbaka på allvar

Efter den fina avslutningen på fjolårssäsongen och inledningen av 2021 går det nu att slå fast: stabila och tunga AIK är tillbaka på allvar. Rikard Norlings man mot man-experiment förra året ledde till ett väldigt svajigt svartgult lag, men nu får man se vad man är van vid när man ser AIK spela: en ramstark defensiv och ett lag som verkligen håller ett bra försvarsspel högt. Det är jobbigt att möta Bartosz Grzelaks AIK.

Olsson osynlig i startcomebacken

Elfsborgs skicklige mittfältare Simon Olsson är tillbaka efter sin skada och gjorde sin första allsvenska start för året mot AIK. Men nja, det här var ingen match för Olsson. 23-åringen var rätt osynlig under sina 60 minuter på planen och som så många andra i gulsvart fungerade det inte offensivt för honom. Elfsborg får nöja sig med att glädjas åt att han är tillbaka på allvar och att han fick en timmes speltid i benen.