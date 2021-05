TV: AIK tar kliv upp i toppen - slog Elfsborg efter Okumu-tabbe

Både AIK och Elfsborg stod på sex poäng efter tre spelade matcher i allsvenskan inför söndagens drabbning på Friends Arena.

I den första halvleken var det främst AIK som skapade stora farligheter. Forwarden Nicolas Stefanelli frispelades av Nabil Bahoui i den 26:e minuten, men då kom Elfsborgs keeper Tim Rönning ut och räddade argentinarens skott.

Precis innan paus var AIK sedan återigen nära att göra 1-0, men då stod Rönning i vägen på nytt. Henok Goitom nickade från nära håll efter inlägg av Erick Otieno men fick se sitt avslut petas till hörna.

Två minuter in i den andra halvleken tog AIK ledningen. Elfsborgs mittbacksstjärna Joseph Okumu slog från eget straffområde en passning rakt på Nabil Bahoui, varpå Bahoui drog in bollen i boxen där nämnde Stefanelli gjordes ner av Simon Strand och Okumu. Domaren Mohammed Al-Hakim dömde straff, och den placerade Sebastian Larsson in i ena hörnet.

Elfsborgs tränare Jimmy Thelin om Okumus misslyckade passning.

- Ofta är det så att fotbollsmatcher avgörs av att det görs misstag. Ibland blir det bra och ibland blir det inte så bra. Vi hänger inte upp oss på det. Nu blev det så här i dag. Det var lite olyckligt.

Elfsborgs försök att nå fram till en kvittering blev därefter resultatlösa. Borås-laget skapade inga större målchanser.

I och med segern tar AIK klivet upp på samma poäng (nio) som Djurgården, som ledde serien inför den här omgången, i en haltande tabell. Dif ställs mot Malmö (sju poäng) under måndagen. Elfsborg är kvar på sex poäng.

- Det här är en jättestor fjäder i hatten, att besegra Elfsborg. Det är ett lag som kom tvåa förra året och som säkert kommer vara med i toppen i år. Så det är superbetydelsefullt. Vi gör stabila prestationer och när vi inte gjort det har vi kommit tillbaka varje gång. Det är en styrka, säger AIK:s tränare Bartosz Grzelak.

AIK:s lag: Budimir Janosevic - Mikael Lustig, Alexander Milosevic, Sotirios Papagiannopoulos, Erick Otieno - Sebastian Larsson (Ebenezer Ofori 60), Bilal Hussein - Saku Ylätupa, Nicolas Stefanelli, Nabil Bahoui (Bojan Radulovic 83) - Henok Goitom

Elfsborgs lag: Tim Rönning - Johan Larsson, Maudo Jarjue, Joseph Okumu (Christopher McVey 84), Simon Strand - Robert Gojani, Simon Olsson (Samuel Holmén 60), Frederik Holst - Rasmus Alm (Jacob Ondrejka 28), Marokhy Ndione (Per Frick 60), Jeppe Okkels (Ahmed Qasem 84)