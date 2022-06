FEM SPANINGAR: "Swedbergs löfte till Hammarby-fansen"

Fördel Hammarby i första halvlek

Häcken fick grepp i pressen under de inledande minuterna och lyckades etablera spel på offensiv planhalva, men den matchbilden blev inte långvarig. För under de resterande 35-40 minuterna av den första halvleken var det istället Hammarby som i stora delar förde spelet. Någon hundraprocentig målchans skapade man aldrig, men man kom till tusentals inspel i boxen. Ja, det kändes så i alla fall. Vid en rad tillfällen såg det ut att kunna bli riktigt farligt, men antingen stod Häckens mittbackar Even Hovland och Johan Hammar i vägen eller så brast det i avsluten. Det där klassiska ”sista lilla” saknades helt enkelt för hemmalaget.

ANNONS

Swedbergs löfte i paus

Under pausvilan tackades Hammarbys största försäljning någonsin, Williot Swedberg, av. Talangen är såld till Celta Vigo och fick möjligheten att ta farväl av supportrarna på Tele2 Arena. Och han kom med ett löfte: att han kommer återvända till Bajen en dag i framtiden. Det är åtminstone planen. "Jag är lite ledsen (över att lämna Hammarby), men jag känner att jag kommer komma tillbaka en vacker dag", sa Swedberg och avslutade med att säga: "Jag vill tacka alla fans, spelare och ledare. Ni har betytt otroligt mycket för mig. Vi ses igen". Därefter gick han ett varv runt planen och drog även i gång en ramsa vid kortsidan.

Häcken chockade Hammarby

Efter paus inledde Häcken starkt - igen. Precis som i första halvlek såg dock deras lilla momentum ut att mattas av efter några minuter. Men i den 58:e minuten skapade man så sin första riktiga målchans efter att skickligt ha spelat sig runt på högerkanten och den förvaltade skyttekungen Alexander Jeremejeff till 1-0. Tre minuter senare spelade man sig loss på högerkanten igen, fick in 2-0 via Mikkel Rygaard och försatte på så vis hemmalaget i ett halvt chocktillstånd. Visst, Bajen gick fram i någon attack efter de två målen men Häcken fortsatte att ta offensiva kliv och kom till två bra avslut innan klockan hade slagit 65 minuter. Men Hammarby mäktade med en upphämtning efter att ha tryckt på rejält under slutskedet av matchen. Länge såg det ut som att Hammarbys oförmåga att utnyttja alla inspel som man fick till och Häckens offensiva spets i omställningsspelet skulle avgöra, men till sist blev det alltså ett resultat som mer speglade matchbilden än vad en eventuell bortaseger hade gjort. Två sena Bajen-mål var ingen självklarhet med tanke på att hemmalaget inte kom till överdrivet många skott på mål, men det var logiskt att det spelmässiga övertaget ändå gav utdelning.

ANNONS

Är Häcken på riktigt?

Den stora frågan som alla ställer sig kring Häcken just nu är så klart: är de på riktigt i år? Jag tror att svaret är ganska enkelt, att mycket hänger på om man kan behålla sin forwardsstjärna Alexander Jeremejeff. Tar man bort hans målskytte längst fram är risken för Häcken att slutprodukten som lag blir väsentligt mycket sämre. För annars har man ett väldigt spännande lag innehållande både rutinerade och pålitliga pjäser samt spelare på väg framåt i sin karriär som har intressanta individuella egenskaper. Får de behålla sin nuvarande trupp har de absolut möjligheten att åtminstone hänga med i toppstriden säsongen ut. Men det finns fortsatt lag med ännu större kvalitet sett till spelarmaterial och det kommer dröja länge innan de kommer åka på något form av favoritskap.

ANNONS

Lovande Trawally-insats

Hammarbys stort uppmärksammade nyförvärv Bubacarr Trawally startade den här matchen, efter försäljningarna av Williot Swedberg och Mayckel Lahdo. Hur man ska summera hans insats? Lovande, men kanske något trevande. I perioder blev han relativt osynlig och han fick inte alltid till sina aktioner med boll. Att han är ny i laget och dessutom nyligen kommit tillbaka från skada är troligtvis förklaringen till det. För det går att se att Trawally har en fin teknik och en fysik som kommer kunna ge Bajen mycket glädje framöver. Det var ju också han som nickade in 1-2 på en hörna i andra halvlek och att han nu kan bocka av första grönvita målet kan bli viktigt för framtiden.