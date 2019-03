FEM SPANINGAR: ”Tung premiär för Blåvitt - var aldrig nära poäng”

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

AFC starkt i duellspelet i första halvlek

IFK Göteborg hade kontroll över matchbilden de första 15 minuterna, men sen tog AFC Eskilstuna över och hemmalaget var kanske totalt sett snäppet bättre i den första halvleken. AFC var hetare och bättre i duellspelet, och man hittade vägar framåt. Bland annat via tunge Denni Avdic längst fram. Bortalaget hade en hel del boll men det gick för sakta och när man väl lyckades spela sig fram till bra avslutslägen såg det för trubbigt ut. IFK höjde sig något precis innan paus men skärpan på den sista tredjedelen av planen uteblev även då.

IFK var aldrig nära en poäng

AFC fick in 2-0 tidigt i den andra halvleken efter att IFK (Victor Wernersson och Giorgij Charaisjvili) blivit totalt bortspelat på bortalagets vänsterkant. Då hade så klart hemmalaget en trygg ledning, medan Blåvitt behövde gå framåt. Men bortsett några enstaka minuter och attacker som såg lovande ut lyckades inte IFK Göteborg med mycket framåt i den andra halvleken. AFC kunde ganska enkelt spela av den här matchen. Forceringen för att få till en reducering och i förlängningen en kvittering uteblev från bortalagets sida. 2-1-målet som Robin Söder petade in med några minuter kvar att spela? Det kom till efter en rejäl målvaktstavla och gavs till skänk av AFC. Därefter skapade bortalaget någon enstaka farlighet, men på det stora hela var Blåvitt aldrig nära en poäng i Eskilstuna. En tung premiär för Göteborg, som till slut förlorade med 3-1 efter att Adi Nalic kontrat in en spik i kistan på tilläggstid.

Avdic kommer vara nyttig för AFC

Efter att ha fått agera vattenbärare i AIK de senaste åren har Denni Avdic nu fått chansen att komma till AFC och bli en viktig offensiv pjäs. Han höll en hög nivå mot Blåvitt. Forwarden var en viktig uppspelspunkt, var trygg med bollen och vann många dueller. IFK-försvararna hade svårt att få grepp om Avdic, som enkelt kunde fördela boll vidare till medspelare och ge AFC fina förutsättningar för att bygga upp anfall. Avslutet som gav 1-0 var också smart och för mig råder det ingen tvekan om att Avdic kommer att bli oerhört nyttig för Eskilstuna i år. Han kommer bidra med rutin och stabilitet längst fram, viktiga ingredienser för en nykomling.

Blåvitt ser ut att få ytterligare ett tufft år

IFK Göteborgs tränare Poya Asbaghi pratar om att han vill att laget ska ha kontroll, gärna med bollen i sin ägo. Men tanken på ett framåtlutat Blåvitt som kan bryta ner sina motståndare har mest stannat vid en tanke hittills. Har verkligen IFK tillräckligt bra spelare för den idé som de jobbar utifrån? Tveksamt. För var är tempot, var är tryggheten och var är spetsen? Vi är självklart tidigt in på säsongen, det har ju bara spelats en match, men för mig finns det få saker som talar för att IFK Göteborg inte kommer ha ett tufft 2019 efter elfteplatsen förra året. De blåvita supportrarna lär få vänja sig vid att laget kommer få slita rejält för poängen även mot seriens sämre lag.

En speciell match på grund av bojkotten

IFK Göteborgs olika supporterorganisationer uppmanade till bojkott av den här matchen på grund av vad de ser som föreningsdemokratiska brister hos AFC Eskilstuna. Därmed blev det en speciell match på Tunavallen. Visst, ett 100-tal Blåvitt-supportrar tog sig till premiären trots allt men den så fina stämningen som IFK:s bortafölje normalt sett står för uteblev helt klart.