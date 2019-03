TV: Mardrömspremiär för Blåvitt - föll mot nykomling

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

ESKILSTUNA. IFK Göteborg har fått en tuff start på allsvenskan 2019.

Under söndagen föll man med 3-1 borta mot nykomlingen AFC Eskilstuna.

- De har typ en sekvens i första halvleken och den gör de mål på. Det påverkar ju matchen såklart, säger Robin Söder till C More efter matchen.