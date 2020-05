Fotbollens nya plan - vill träffa Stefan Löfven: "Det måste nog ända upp dit för att det ska hända något"

Fotbollen fick på fredagen av Folkhälsomyndigheten som väntat inget grönt ljus till att starta upp säsongen. FHM står fast vid att generella riktlinjer ska komma kring olika sommaraktiviteter i slutet av maj/början av juni.

Efteråt var kritiken hård från fotbollens företrädare.

- Jag har svårt att förstå att FHM inte kan ge besked nu och är uppenbart ointresserade av att all professionell idrott i Sverige har belagts med yrkesförbud medan de tänker, sa Lars-Christer Olsson, vice ordförande i SvFF, i en kommentar på förbundets hemsida efter mötets slut.

På grund av resultaten av mötena som varit med FHM så behöver svensk fotboll nu agera på annat sätt. Mats Enquist, generalsekreterare i Svensk Elitfotboll (intresseorganisation för superettan och allsvenskan), var under fredagen på möte med klubbarna och där var deras "gemensamma slutsats" att frågan måste lyftas med politikerna.

- Vi måste vända på alla stenar vi kan, fotbollen gemensamt. Vi har svårt att förstå varför vi mer eller mindre är ensamt utpekade som den bransch som har ett yrkesförbud. Den professionella idrotten är inte riktigt samma sak som all idrott, men vi har klumpats ihop bland all seniortävling. Och vi har lite speciella förtecken i och med att vi självfinansierar oss. Vi har ingen bidragsintäkt, utan vi har mer en kommersiell intäkt i fotbollen. De pengarna får vi inte när vi står still.

Enligt Enquist är målet få träffa statsminister Stefan Löfven, inte enbart idrottsminister Amanda Lind.

- Om jag ska vara ärlig tror jag inte att det räcker med Amanda Lind, det ska nog ända upp till statsministern för att det ska hända någonting. Man måste få vettig diskussion om helheten. Hittills har politikerna hänvisat oss till RF och FHM, men det har ju inte givit resultat. Jag har full respekt för att fotboll inte ska särbehandlas, det är inte vad vi är ute efter. Men det är en väldig skillnad på breddidrotter och den här typen av kommersiella idrotter, som SHL, allsvenskan eller Handbollsligan. Vi har en helt annan logik i hur vi finansieras. Vi sköter oss inom idrottens regelverk, men vi finansierar oss som en kommersiell verksamhet, och nu tycker jag att vi har hamnat precis mittemellan. Vi kommer inte riktigt in i besluten kring företagen i Sverige, för där har man gått ut och värnat om att hålla samhället öppet med kollektivtrafik och affärer och så vidare. Där har man förstått företagsskyddet, men vi har hamnat på breddidrottsbeslutet. Det blir ytterst olyckligt med den idrotten vi representerar, där vi har en flermiljardsverksamhet som står helt still och riskerar akuta skador.

Hur hoppfull är du om att få ett möte med statsministern?

- Jag hoppas att fotbollen kan få det. SvFF driver detta tillsammans med oss. Jag tror det är en nödvändig diskussion man måste ta. Det blir lite rörigt när man å ena sidan har folkhälsomyndighet som självklart ska titta på, och arbeta med, smittskyddsfrågan, sedan har man ett RF som är kluvet i frågan. Då hamnar vi, som vi nu har gjort, lite grand på kant. Då är det bra att politikerna tänker till, på vilket sätt man vill behandla de kommersiella idrotterna och vilka konsekvenser olika beslut får. Vi har visat att vi tar frågan om vårt ansvar på allvar, nu vill vi bli tagna på allvar med.

Hur går ni vidare nu?

- Vi kommer att beskriva problematiken vi hamnat i för RF och våra politiker. Vi behöver komma längre än de mycket oklara besked vi hittills fått av FHM.

Är Sef eller SvFF som ska försöka ordna ett möte med Löfven?

- Vi och SvFF arbetar sida vid sida med detta.

Även Lars-Christer Olsson, ordförande i Svensk Elitfotboll och vice ordförande i Svenska Fotbollförbundet, menar att fotbollen lär behöva agera på annat sätt än tidigare.

- Folkhälsomyndigheten har tagit ett beslut som innebär att man satt yrkesförbud på professionell svensk idrott. Då är det ingen annan än dem som kan upphäva det eller göra justeringar. Eftersom de verkar helt ointresserade av att göra det och de är en myndighet till den svenska befolkningens nytta, så måste vi vända oss till någon annan som i så fall kan eskalera den processen som är helt avgörande för om svensk elitidrott ska kunna bedrivas. Vi har inte bestämt oss för hur vi ska hantera detta än, men någonting måste vi göra, säger han

Det troliga är att ni sträcker ut handen till politikerna?

- Ja vi får se hur vi gör. Det vettigaste hade varit att FHM hade tagit ett beslut om att man sätter igång den här processen på ett betydligt snabbare sätt. Vad som händer nu är att om vi ska följa det här beslutet så kommer svenska cupen inte att kunna spelas. Det innebär att Sverige inte kommer att kunna nominera en cupvinnare till de internationella cuptävlingarna. Så det har redan negativa effekter. Om vi skulle vänta till ett besked på mitten av juni när vi tänkt att starta, så kommer vi inte att kunna spela allsvenskan och superettan och damallsvenskan och elitettan. Vi hinner inte bli färdiga innan jul. Det här berör inte bara spelarna och klubbarna som är inblandade, sportsligt och ekonomiskt. Det berör två och en halv miljon besökare som går på våra evenemang varje år. Det anser jag att man som myndighet måste ta i beaktande.

- Vi vill inte ha en partipolitisk fajt. Vi vill nå konsensus. Vi är inte ute efter att skapa politiska strider. Vi måste lösa vårt eget problem på något sätt. Det enklaste är att myndigheten agerar som vi upplever att den ska - till nytta och gagn för folket. Vi representerar stora delar av folket.

I de länder som nu fått grönt ljus för spel är det just den politiskt styrande makten som till sist gett tummen upp. I Sverige har dock som bekant styrande politikerna överlämnat stora delar av utformningen kring riktlinjer för allmänheten till Folkhälsomyndigheten.

- Jag har inget emot att svenska politiker överlämnar delar av de här besluten till myndigheterna. Men min reaktion är att myndigheten har hantering av ärendet som är helt förödande för vår bransch. Antingen måste myndigheten justera sin hantering eller så måste det bli en politisk intervenering.

Enligt Lars-Christer Olsson skulle ett ytterligare uppskjutet premiärdatum göra att man inte hinner genomföra säsongen som tänkt.

- Nej, det gör vi inte. Vi kommer att bli beroende av en internationell kalender som kommer att fastställas någon gång i början på juni förmodligen och där är datum som är reserverade för landslagsuppehåll till exempel, och för de internationella klubblagsmatcherna där våra klubbar förhoppningsvis kan kvala in. Med de luckor som finns så kommer vi inte att kunna vara färdigspelade till jul.

Har ni några reservplaner?

- Vi har jobbat med några scenarier men vi lägger inte in dem i en allmän debatt för den blir helt meningslös. Vi koncentrerar oss på att hitta en lösning som förhoppningsvis innebär att vi kan komma igång i bästa fall i slutet på maj så att cupen också kan vara med.

På fredagens presskonferens fick FHM:s statsepidemiolog Anders Tegnell svara på kritiken från fotbollen.

- Det är inte en fråga om risken för yrkesutövandet i det här fallet, utan för konsekvenserna som yrkesutövandet skulle få i form av publik och på sportbarer, och annat. Det är ju samma som med restauranger och annat, vissa verksamheter måste begränsa sin verksamhet för att den innebär så stora risker för smittspridningen. Inte verksamheten i sig men effekten av den.

FHM tar inte i beaktning att fotbollen sett till utövare och antalet människor som berörs är Sveriges största sport.

- Inte så speciellt, just fotbollen. Att man är ute och rör på sig är en jätteviktig del av folkhälsan. Men vi har inte för avsikt att särbehandla fotbollen.