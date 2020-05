Fotbollskanalen listar - allsvenskans fem bästa mittbackar

Målvakter och ytterbackar var först ut. Nu har det blivit dags för mittbackar.



1. Rasmus Bengtsson, Malmö FF

Med Rasmus Bengtsson från start släppte MFF bara in 14 mål förra säsongen. Hög klass på spelförståelse och är med sitt lugn och sin rutin väldigt viktig för lagets försvarsspel. Också bra i speluppbyggnaden. Var tillsammans med Marcus Danielson de två bästa mittbackarna i allsvenskan 2019.



2. Andreas Granqvist, Helsingborg

Den här är lite klurig.

Å ena sidan: förra säsongen i allsvenskan var tuff.

Å andra sidan: är landslagsspelare och har under flera år visat hög klass där.

På den här listan går vi efter prestationer i både allsvenskan och internationellt. Men det är inte bara att dominera i allsvenskan när man är i en nykomling. Miljö är viktigt, och om ”Granen” hade varit i ett topplag så hade han helt säkert sett ännu bättre ut. Känslan är att han är hyfsat sugen på att visa tvivlarna, och efter det han gång på gång visat upp i landslaget så vet vi vad han kan. Ett litet frågetecken för var Granqvist står när serien drar igång med tanke på det långa uppehållet och att nu blivit 35 år.



3. Rasmus Lindgren, Häcken

Nyckelspelare för Häcken. Väldigt hög nivå när det kommer till spel med fötter och speluppfattning. Viktig i speluppbyggnaden. En ledare med erfarenhet från spel i bland annat Ajax.



4. Viktor Elm, Kalmar FF

Stark i duellspelet och också bra med fötterna. Nyckelspelare för Kalmar FF och har erfarenhet från AZ och Heerenveen. Inte konstigt att AIK ville värva honom förra året.



5. Jacob Une Larsson, Djurgården

Bildade ett starkt mittlås tillsammans med Marcus Danielson när Djurgården tog SM-guld. Med Une Larsson från start släppte Djurgården bara in 16 mål förra säsongen. Bra i dueller och position. 25-åringen går in i sin sjunde allsvenska säsong. Var med på landslagets januariturné.