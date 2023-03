Frågan som Nahir Besara passar på: "Har nog pratat tillräckligt"

Det har varit en snackis, Nahir Besara och kontraktet med Hammarby som sträcker sig över den här säsongen. Hammarby har varit tydligt med att man gärna förlänger med stjärnan och vice versa. Ändå har de inte kommit överens om ett nytt avtal och i måndags förklarade sportchef Jesper Jansson varför.

- För att han inte har accepterat budet vi har gett honom, och sen har han ett år kvar på kontraktet. Vi har en jättebra dialog och det är egentligen ingen stress egentligen, sa Jansson.

Så, vad är Nahir Besaras syn på kontraktsläget i dagsläget? Det får ingen veta.

- Jag har nog pratat tillräckligt om det här med kontraktet. Jag passar på den. Det är ingen kommentar. Jag har en dialog med Hammarby och vi tar det därifrån, säger han till Fotbollskanalen.

Hur skulle du beskriva dialogen med Hammarby? Bra, eller?

- Mellan mig och Hammarby är det alltid bra.

På lördagen ställs Hammarby mot Mjällby i cupsemifinal. Bajen kommer till Strandvallen efter att ha besegrat AIK med 2-1. Det finns ingen risk för derbybaksmälla, försäkrar Besara.

- Man fick njuta den kvällen av att vi gick vidare och vann derbyt, men sedan har det varit full fokus på Mjällby. När det är så tajt med matchandet kan man inte sitta och njuta. Det gäller att fokusera på nästa match direkt.

Hur ser du på motståndet?

- De är där för att de förtjänar att vara där. Det är ett bra lag och det är inte bara åka dit och vinna. Vi respekterar dem mycket. Givetvis ska vi åka dit och göra vår grej, spela på vårt sätt och försöka vinna. Jag har stor respekt för Mjällby och vi vet att det kommer att bli en tuff match.

Mjällbys har bekräftat att cupsemifinalen ska spela på naturgräs. Hammarby har hittills "bara" spelat sina cupmatcher på konstgräs.

- Jag går inte runt och tänker på om vi spelar på gräs eller inte. Det kommer att vara en tuff fotbollsmatch oavsett om vi spelar på gräs eller vad det än är. Det ska bli en rolig match, säger Besara.

När Fotbollskanalen når 32-åringen har han ännu inte kunnat bekanta sig med planen.

- Det är inget jag tycker att vi ska skylla eller gnälla på. De kommer att spela på samma underlag som vi ska spela på. Vi ska dit och göra vårt jobb.

För Besaras egen del har svenska cupen varit succéartad. På tre matcher har han svarat för tre mål och tre assist.

- Nu när det säger det så är det ändå bra. Men - precis som efter AIK-matchen - så har man inte känt någon glädje på det sättet. Det är mer av en lättnadskänsla. ”Nu har vi gjort jobbet, nu har vi gjort jobbet”. Speciellt under gruppspelet, för där hade vi allt att förlora. Alla förväntade sig att vi skulle ta oss vidare. Nu har vi välförtjänt tagit oss dit vi är, säger Besara.

Cupsemifinalen mellan Hammarby och Mjällby sänds på C More och C More Fotboll. Avspark: 15.00. Studiostart: 14.30.