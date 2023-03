Så ska Mjällby ta nästa steg: "Krävs lite speciella människor"

Mjällby står inför en cupsemifinal mot Hammarby och i Hällevik har klubbens sportchef, Hans Larsson märkt av en skjuts i intresse inför cuprysaren mot Bajen

- Det ska bli otroligt kul med en semifinal hemma på ett kokande Strandvallen. Det känns att det är ett stort intresse kring matchen. Man hör snacket överallt, det är ett jävla tryck, säger han.

Mjällby har på nytt tvingas tänka om och bygga nytt. Andreas Brännström lämnade efter förra säsongen sitt uppdrag som huvudtränare och gick i stället till AIK. In kom Anders Torstensson, tillbaka från en roll som rektor.

Larsson är nöjd med valet av Torstensson men han hade önskat att Mjällby fick behålla "Brännan" och på så sätt få kontinuitet.

- Det är klart vi gärna velat haft kvar ”Brännan”. Det var ju vår första prioritet för vi vill gärna ha kontinuitet men så fort han tackade för sig så gick mina tankar direkt till Anders. Han var väl lite tveksam till en början men efter lite övertalning gick det och det känns tryggt. Det är en duktig tränare och framför allt en väldigt duktig ledare.

Det är inte första gången en tränare gjort det bra i Mjällby och sedan lämnat för ”större” uppdrag. Milos Milojevic vann superettan med klubben och lämnade sedan för att bli assisterande tränare i Röda Stjärnan, sedermera Hammarby och Malmö FF.

När Hasse Larsson ombeds förklara succén bakom tränarrekryteringarna nämner han faktorerna kring den lugna och trygga miljön som råder i klubben.

- Det är en bra miljö för de att jobba i. Det är lugnt och tryggt… Eller tryggt vet jag inte för de är inte kvar så länge, säger han och skrattar till.

- Men det är lugnt i alla fall. De får spelarna med sig ganska tidigt och spelarna jobbar stenhårt varje träning så jag tror att det är ett bra ställe för en tränare att vara på.

Säsongen 2015 åkte Mjällby ur superettan efter att man säsongen dessförinnan åkt ur allsvenskan. Hasse Larsson tog från och med årsskiftet 2016 över som sportchef, sedan dess har Mjällby tagit sig tillbaka till allsvenskan och senaste tre säsongerna har man slutat femma och nia två säsonger i rad.

Mjällby har under den tiden också haft ett av allsvenskans yngsta lag. Ett framgångskoncept har blivit att låna in spelare från större klubbar som inte får så mycket speltid.

Amin Sarr, Samuel Brolin, Jetmir Haliti, Noah Elie och Elias Andersson är exempel på spelare som kommit till sin rätta på Strandvallen.

- Vi har väl lyckats med en del och misslyckats med en del andra, så är det ju men vi försöker hitta rätt karaktär som ska passa in här. Det är ingen storstadsklubb det här, det är ett landsortslag så att säga, säger Larsson och fortsätter

- Det krävs lite speciella människor för att trivas här. Där tror jag vi har lyckats med alla faktiskt, det har nog inte varit någon som varit och inte trivts. Det finns spelare som inte räckt till i sina lag men blommar här. Här får dem chans att spela.

Larsson lyfter fram Elias Andersson och Amin Sarr som två exempel han följde under längre tid innan de kom till Mjällby

- Det var två spelare som jag hade följt ganska länge och som jag visste skulle passa in och slå igenom här.

Det är ett effektivt sätt för en klubb med mindre resurser att ändå få in högklassiga spelare?

- Ja det är inte fel. För oss är det aldrig fel att låna in någon spelare från något av lagen med större trupp.

Under årets fönster har man bland annat sålt Noah Persson som kommer att lämna klubben permanent i maj och man är inte klara med spelare in. Man tittar fortsatt på ett till offensivt alternativ.

- Vi tittar väl fortfarande på spelare framåt, vi är någon spelare kort och tappar Noah Persson sista maj. Vi behöver nog titta där också.

Hur stor är Noah Persson-försäljningen rent historiskt sett?

- Det blir lyckat känns det som, på alla sätt. Det blir en bra affär, dels att han får vara kvar här, både för egen del att han får mer kött på benen i cupen och allsvenskan, dels för vår skull att vi slapp tappa en startspelare till. Det är viktigt att vi får ha lite kontinuitet kvar

Mjällby står nu två segrar ifrån en titel och chansen att testa vingarna ute i Europa. Så vad är nästa steg för klubben?

- Det är klart man drömmer att vi ska komma högre men jämfört med de här storstadslagen är det ju väldigt svårt för oss. Det är väldigt svårt att slå sig in där, vi fortsätter att jobba med små medel och vet att vi kan vinna mot alla lag. Vi står med fötterna på jorden och jobbar stenhårt och gör vårt bästa i alla situationer.

Hur är känslan inför mötet med Hammarby?

- Vi känner ju vittring, så är det ju. Vi kommer göra allt vad som står i vår makt här.

