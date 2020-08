Grzelak ser tecken på vändning: ”Kan inte lägga oss ner och dö”

Bartosz Grzelak har fått en mardrömsstart på sitt nya uppdrag som huvudtränare i AIK. I torsdagskväll föll nämligen AIK för tredje matchen i rad, då det blev 1-0-förlust mot Östersunds FK på Friends Arena, och därmed är nu Stockholmslaget på kvalplats efter 13 poäng på 15 matcher i år i allsvenskan. Grzelak har samtidigt endast knipit en poäng mot Kalmar FF (0-0) under sin tid som chefstränare i klubben.

Grzelak var därmed efteråt besviken över resultatet mot ÖFK, men med en vilja att se framåt.

- Resultatet är såklart en stor besvikelse för oss. Det var ett extremt taggat lag som vi skickade ut i dag (läs i torsdags) med revanschlusta efter Mjällby-matchen. Sedan släppte vi in första målet och det färgade matchbilden. De hade inte jättemånga farliga målchanser när vi spelade etablerat försvarsspel. Vi försökte också bryta oss igenom deras starka defensiv, då de hade några duktiga försvarare som var duktiga på att ta duellspelet. Vi försökte vrida lite på anfallsspelet i andra halvlek för att hitta andra ytor och vi kom inte riktigt in, men vi försökte hela vägen, säger han under presskonferensen.

Han fortsätter:

- Det finns ingenting jag kan anmärka på i spelarnas arbetsinsats. Vi hade stolpe ut nu och vi gav inte upp. Vi körde hela vägen och har nu en ny match på söndag. Det finns ingen anledning att förlora den matchen genom dåliga förberedelser. Vi får vara riktigt besvikna i kväll (läs i torsdags kväll) och sedan får vi börja förbereda oss för den matchen. Om vi tar tre poäng där är vi kanske uppe på elfteplats och vi har sagt hela tiden att vi ska ta placering för placering.

AIK skapade samtidigt inte särskilt många heta målchanser mot ÖFK. Nabil Bahoui hade ett farligt avslut i första halvlek, medan Bilal Hussein hotade med ett farligt avslut i slutminuterna. Visserligen hade AIK samtidigt under stora delar av matchen tryck mot ÖFK:s mål, men trots det ändå inte särskilt många heta målchanser. Grzelak menar att det bara är att ta nya tag.

- Vi fick inte de här hundraprocentiga målchanserna, men Nabil (Bahoui) avslutade i första halvlek efter ett genombrott och sedan hade Bilal (Hussein) ett vasst skott som Keita (Aly) gjorde en fenomenal räddning på. Vi hade väl någonting där vi var väldigt nära att peta in den, men vi gjorde inte det. Vi kan inte lägga oss ner och dö, nästa match är vi etta på bollen.

Grzelak menar även att han så här långt tycker att lagets försvarsspel blivit bättre, samtidigt som han också menar att han hela tiden försöker bygga upp spelarnas självförtroende.

- Självförtroendet är lågt, det är så jag uppfattar det. Men om man tittar på de senaste matcherna, så släpper vi in första målet, men utan att jag ser någon uppgivenhet. Det tyder på att man är fokuserad på uppgiften, men sedan påverkas spelare av att vi ligger där vi ligger. Många har inte varit i den här situationen förut och det är det jag försöker vara tydlig med, att gör man rätt saker varje dag, tränar rätt och har goda vanor varje dag, så kommer det att vända. Vi har så pass mycket individuell kvalitet i den här truppen, så det kommer att vända om man gör rätt saker.

Hur jobbar ni för att höja självförtroendet?

- Jag upplever att det är lite blandat, upp och ner. Men jag tror att man måste skapa en trygghet i laget, att det är okej att misslyckas bara man gör sitt yttersta varje dag. Sedan är det att prata varje dag, vissa spelare behöver fler samtal, medan andra lite färre. Sedan är det också att försöka ta fram de positiva bilderna vi har från träning och match för att se när vi lyckas.

Grzelak är avslutningsvis tydlig med att han ser en vändning komma framöver.

- Jag ser tecken på de få träningar vi har emellan. Det är de saker som vi kommit överens om i gruppen att utföra på match, som att pressa tillsammans och vara framåtlutade och våga sätta den pressen. Sedan lyckas vi inte alltid, då vi inte tränat så mycket på det, men vi försöker. Det är det jag försöker påverka och vi tar små steg, även om det kanske är svårt för någon utifrån att se det. Vi tar steg framåt och vi har halva serien kvar och många poäng att spela om. Om man gör rätt saker varje dag, så vänder det.