Hammarby har haft dialog med supportrar om Jeahze-gate: "Varit medvetna om de åsikter som funnits"

Även om Hammarby imponerade i stora stunder mot Gif Sundsvall och till sist vann med klara 3-0, handlade mycket av eftersnacket om Mohanad Jeahze, som gjorde comeback efter att ha vägrat spela matchen mot Varbergs Bois för en tid sedan och därefter stängts av.

Nu är avstängningen hävd och av den anledningen kunde ytterbacken bytas in under den andra halvleken. Då buades han dock ut och somliga supportrar höll även upp en banderoll med texten: “Hala spelare och agenter. Inte de enda problemen på Årsta”. Den banderollen visades upp en stund innan Jeahze, som tidigare ryktats till den turkiska klubben Besiktas, byttes in i Edvin Kurtulus ställe.

- Ja, den såg jag, säger Jesper Jansson till Fotbollskanalen om Bajen-supportrarnas banderoll.

Vad tänker du om den?

- Vi måste få hantera arbetsgivar- och arbetstagar-saker internt. Och det har vi gjort nu. Sedan har vi haft en diskussion med supportrarna.

"En diskussion med supportrarna", säger du. Vad menar du?

- I Hammarby har vi haft en dialog med våra medlemmar.

Hur har den gått till?

- Det vill jag inte gå in närmare på. Det är klart att vi har varit medvetna om de åsikterna som funnits och har alltid en dialog med våra medlemmar.

Om Mohanad Jeahze även i nästa allsvenska match inleder på bänken återstår att se. Definitivt är hur som helst att IFK Göteborg väntar härnäst för det grönvita laget.