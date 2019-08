"Henke" Larssons första ord: "Kommer inte att lägga någon mer energi på de idioterna"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Helsingborgs IF meddelade under fredagen att klubbikonen tillika tränaren Henrik Larsson lämnar föreningen. Detta efter påhopp i sociala medier.

- Jag kan inte gå in på enskildheter i det för jag vet inte det så att säga. Henrik hade en diskussion med mig och ytterligare några under natten och då framkom det att temperaturen i de verbala påhoppen och de tillmälena som han beskylls för, som jag uppfattar främst är över sociala medier och som även riktats mot hans familj, är sådana att han känner att han inte kan acceptera det och fortsätta jobbet och tränaruppdraget med den situationen för honom. Sen som jag sa, så vet jag inte mer precis om det. Det är tillräcklig kraft i de här påhoppen för att en person med Henriks integritet och stryka känner att han inte kan fullfölja uppdraget, sa HIF:s ordförande Krister Azelius tidigare under fredagen till Fotbollskanalen.

Nu uttalar sig Larsson, i en intervju med Expressen, om varför han lämnar HIF och är tydlig med att påhoppen endast var riktade mot honom och inte mot hans familj.

- Det är aldrig roligt. Kritik har jag inga problem med att ta, men när det börjar bli mer än så... När det blir personliga påhopp och man kallas det ena och det andra. Då försvinner lusten. Jag håller på med detta för att jag älskar fotboll. När man får detta mot sig så tar det en jävla energi. Det blir inte roligt längre. Sen blir det andra saker man måste tänka på. Det tänker man om det är värt att göra detta. Det är inget vanligt ”7-16-jobb”. Man jobbar dygnet runt, säger han till Kvällsposten.

- Det är jag som fått påhoppen. Jag tänker givetvis på familjen i längden. Jag menar, om man tittar på min fru och min dotter och min son... Jag tittar även på min mamma och pappa och min bror. De berättar ingenting för mig, så jag vet inte. Jag tror inte att de har fått utstå något. Jag är säker på att de hade sagt något då. Sen har min mamma och pappa ingen Instagram, så de är ganska förskonade, fortsätter han.

Larsson vill däremot inte, i intervjun, gå in på om det var något speciellt som han läste i sociala medier som fick honom att lämna föreningen, men säger att han har valt att inte polisanmäla påhoppen.

- Jag tänker jag inte göra det heller. Jag kommer inte att lägga någon mer energi på de idioterna som är där ute som väljer att hantera en besvikelse på detta sätt. Om jag ska polisanmäla och om polisen får tag i någon, då måste jag infinna mig i en rättegång och det har jag inte tid med. Jag har ingen lust med det heller. Det är viktigt för en klubb att skydda sina spelare och ledare i framtiden. Det är inte bara Helsingborg, utan det är andra klubbar också, säger han.

Larsson är också tydlig med att han visste att han tog sig an uppdraget i motvind efter förra sejouren som tränare i klubben, då han lämnade HIF efter att föreningen ramlade ur allsvenskan till kaosscener på Olympia.

"Henke" poängterar samtidigt också att han inte tycker att HIF ska vara under tryck att vinna mot exempelvis Elfsborg borta eller Hammarby borta, då Skånelaget i år är nykomling i allsvenskan. Han tycker att trycket är felaktigt. Klubbikonen avslutar intervjun med att han inte "hyser något agg" mot föreningen och att han önskar HIF all lycka i framtiden.

Helsingborgs IF är tolva i allsvenskan och ställs på söndag mot IFK Norrköping borta på Östgötaporten i allsvenskan.