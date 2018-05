Holländska klubben på plats för att spana in Gall: "Stämmer"

Sundsvall, av många bottentippade inför den allsvenska säsongen, hade inför lördagens möte med Brommapojkarna inlett året bra; bara en förlust på de sex inledande omgångarna.

En av de mer framstående spelarna i ”Giffarna” under våren har varit Romain Gall. Amerikanen stod inför BP-mötet på fem mål på sex matcher – vilket inte gått obemärkt förbi.

Under sändningen berättade C Mores kommentator Lars Lindberg att scouter från Heerenveen fanns på plats på läktaren för att spana in Gall.

Det bekräftas kort i ett sms från sportchefen Urban Hagblom.

”Det stämmer”, skriver han till Fotbollskanalen.

Gif Sundsvall har en mycket besvärlig ekonomisk situation och behöver få in kapital för att vända sitt negativa egna kapital till plus.

Heerenveen ligger efter 34 spelade omgångar på en åttonde plats i Eredivisie.

I lördagens seger, 3-0 mot BP, stod just Gall för två framspelningar.