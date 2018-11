Hysén om sista säsongen, framtiden och bästa minnena i Blåvitt: "Tror aldrig jag skrattat så mycket"

Under söndagen gör Tobias Hysén sin sista match för IFK Göteborg hemma mot Malmö FF.

Tidigare under hösten meddelade den 36-årige anfallaren att årets säsong blir hans sista.

- Jag har älskat och varit en del av den föreningen i hela mitt liv och det kommer att gälla även fortsättningsvis. Varje dag, varje vecka, varje år, sa han till klubbens hemsida då.

När IFK Göteborg säkrade sitt allsvenska kontrakt stod det också klart att Hyséns sista match blir hemma mot Malmö FF. När domaren Martin Strömbergsson blåser igång söndagens stormöte är det också sista gången som Tobias Hysén spelar fotboll för IFK Göteborg.

Anfallaren själv har dock inte velat tänka på hur det kommer vara att kliva in på Gamla Ullevis gräsmatta en sista gång.

- Jag vet inte. På grund av situation vi har haft har jag försökt att inte tänka på det för mycket. Sedan tror jag att det är dumt att föreställa sig något scenario där man tänker att det ska bli på ett visst sätt. Jag vill inte stå där och känna: “det var nog inte så här det skulle bli”. Jag vill inte bli besviken för att jag har något scenario uppbyggt utan i stället ta det som det kommer. Det får bli som det blir och det tror jag är det bästa. Det är nog bra att inte tänka på det för mycket i början utan låta det bli som det blir, säger Hysén till Fotbollskanalen.

Årets säsong har varit allt annat än lyckad för Blåvitt. Med två omgångar kvar att spela ligger storklubben på 13:e plats i allsvenskan.

Hysén berättar att hans sista säsong gärna hade fått vara en mer lyckad sådan.



- Det är klart att om man får välja hade vi varit i en annan situation. Men det är ingenting som kommer spela någon roll i det långa loppet. Man får se till helheten. Det är klart att det hade varit roligare att få sluta i andra änden av tabellen, men samtidigt är inte det primärt. Nu är det primära att få avsluta på ett sätt som gör att man känner att man kan säga hejdå. Att man kan gå vidare. Det är ingenting man kan göra något åt.

I början av september kom beskedet att Blåvitt-anfallaren skulle lägga skorna på hyllan. Totalt har Hysén gjort 379 matcher i A-laget och svarat för 144 mål.

På frågan om 36-åringen fortfarande tycker att beslutet att lägga av känns rätt svarar han:

- Ja, med tanke på hur kroppen känns finns det inget annat beslut att ta egentligen. Både mentalt och fysiskt har det varit ett år där man har jobbat i motvind hela vägen. Både för laget och för mig själv. I nuläget är det omöjligt att fortsätta på den här nivån vilket gör att det båda känns bra och att man inte haft någon som helst tanke på att inte fullfölja beslutet.

Hysén har spelat i Göteborg i två perioder, den första mellan 2007 och 2014 och den andra från 2016 till och med årets säsong.

Hans första period i Blåvitt var framgångsrik. Han anslöt till klubben från Sunderland under sommaren 2007 och några månader senare var han med och vann SM-guld. Innan han lämnade för spel i Shanghai 2014 hann Hysén dessutom med att ta ett andra cupguld när IFK Göteborg vann finalen mot Djurgården 2013.

De fotbollsmässiga meriterna är bara några av de minnen som Hysén tar med sig från tiden i Blåvitt.



- Det finns många, men det är klart att SM-guldet 2007 var speciellt med tanke på allt som blev runt omkring. För min egen del så var jag mer delaktig i cupguldet 2013. Jag var lagkapten och hela den dagen med vinst och tågresa hem. Det var givetvis ett jättefint minne det med. Det är mycket småsaker som ingen annan vet. Vissa kvällar på träningsläger när man snackat och spelat tv-spel med sina polare. Vi hade en lagtillställning hemma hos Stefan Selakovic, 2009 tror jag det var. Vi käkade middag hemma hos honom med spelare och många respektive. Det är också en sådan kväll som man kommer komma ihåg när umgicks utanför plan. Jag tror aldrig att jag har skrattat så mycket som jag gjorde den kvällen. Det är mycket sådana grejer som dyker upp när man har fått umgås med människor som man nu är väldigt, väldigt bra kompis med.

Är det någon speciell person genom din blåvita karriär som har betytt extra mycket för dig?

- Det beror egentligen på vad man menar. Jag skulle inte säga att det är någon som sticker ut. Det är klart att alla mina år i Blåvitt har gjort att man har mycket kompisar. Men det blir ju inte en person som sticker ut, utan då är det man har fått kompisar för livet. Och det är flera stycken. Det är klart att sådana som Mattias Bjärsmyr, Hannes Stiller, Hjalmar Jonsson och Stefan Selakovic, som jag har fortsatt att umgås med utanför plan, det är klart att de betyder jättemycket. Pontus Wernbloom och Sebastian Eriksson är jag också vän med fortfarande. Du hör ju. Det är väldigt många och det går inte att peka ut någon speciell person som har betytt extra mycket för trivseln. Där är alla delaktiga i att man ska trivas. Det finns många som har gjort att jag trivts och säkert tvärtom. Frågar du någon annan är det svårt att peka ut en person. Det blir extremt svårt.

Efter den senaste omgången stod det klart att Blåvitt säkrat det allsvenska kontraktet till kommande säsong. Tidigare har också Hysén meddelat att han inte kommer spela i den sista omgången mot Örebro om kontraktet var säkrat.

Blåvitt har inte speciellt mycket att spela för och söndagens möte handlar i mångt och mycket om att tacka av Hysén. Efter torsdagens möte med Djurgården sa bland annat lagkamraten Emil Salomonsson:

- Nu på söndag lägger en av topp fem största ikonerna i föreningens historia av, det är hans sista dans. Så vi får göra det för ”Tobbe”. Det hoppas jag att alla i truppen förstår. Tobbe är en unik människa, en unik spelare.

Hysén själv menar att uppskattningen för vem han är som människa betyder mer än det fotbollsmässiga.



- Det är jättefint och jättekul att få den uppskattningen från folk som man har jobbat så tätt ihop med, i så många år. Det är ett bevis på att man har lyckats, inte bara som spelare, utan också som människa och person i ett omklädningsrum. Det värdesätter jag väldigt högt, kanske till och med mer än hyllningen för själva fotbollsbiten. Jag vet vad jag har gjort på plan, men ibland är självbilden av hur du är som person inte hundra procent korrekt. När du får mycket beröm för det gör det att man växer som människa. Det kommer man kunna ha med sig även efter att man slutat spela, säger han.

Tidigare har Hysén öppnat för en framtida roll i klubben, men vad han kommer att arbeta med är ännu inte klart. Även om dialogen med klubbdirektören Max Markusson och sportchefen Jonas Olsson är frekvent.

- Det är inte riktigt färdigt än vad som ska hända där. Men jag är ganska säker på att under den månaderna som kommer innan året är slut, så kommer vi hinna sitta ner och styra upp en lösning som fungerar bra både för Blåvitt och mig. Om det innebär att jag kommer finnas kvar eller inte med en gång får framtiden utvisa. Jag har sagt, och det vet jag att Blåvitt också vill, att vi ska få en lösning där jag fortsätter i klubben på något sätt. Det finns ett arbete som görs där bakom den sportsliga organisationen och i föreningen där det ska till ett nytänkande. Då är det klart att man måste få det på plats innan man kan anställa nytt folk. Men vi har en jättebra dialog där jag, Max och Jonas. Jag är inte orolig för att det inte ska lösa sig på något sätt. Exakt vad det kommer innebära får man se.

Du som har varit i Blåvitt länge, vad tycker du att klubben ska ta tag i först för att bli ett topplag igen?

- Det är svårt för mig att säga som inte har den inblicken i allting som hänt runtomkring. Jag har egentligen bara varit inblandad i den sportsliga delen och där är det jättesvårt att säga någonting egentligen. Situationen är som den är och jag kan inte sitta och titta på hur man ska lösa vissa situationer utan att veta helhetsbilden. Det är jättesvårt för mig att säga exakt vad man ska göra, men någonting måste göras, och det vet jag att de har börjat med redan. Jag är helt övertygad om att det är på rätt väg. Hur lång tid det kommer ta innan den förändringen kommer märkas får man se.

På söndag gör Hysén sin sista match i Blåvitt och på den avslutande frågan vad klubben har betytt för honom svarar han:



- Jag har sagt det någon gång förut, att det är himla svårt att sätta ord på det. Det blir en känsla som du någonstans ska försöka förmedla. Om var och en som har stark anknytning, stark känsla för IFK Göteborg, tänker på hur det känns för just den personen. Ta den känslan så vet man ungefär. Det är så himla individuellt hur den känslan är och det betyder inte att den är mer eller mindre värd för mig än vad den är för någon annan. Var och en får gå till sig själv som vet med sig att Blåvitt betyder väldigt mycket för dem. Så är det för mig också. Den känslan som de får, det är den känslan jag har och det är det enklaste sättet att förklara det på.

Du ser Hyséns sista match med IFK Göteborg mot Malmö FF på C More Live 2 och kan streama mötet via cmore.se. Avspark 15:00.