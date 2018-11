Rieks om Blåvitt, dagens match, och Hysén: "Han försöker ta hand om alla han kan ta hand om"

Sören Rieks har visserligen spelat två gånger mot IFK Göteborg efter flytten till Malmö FF, men bägge gångerna spelades matcherna i Malmö, en ligamatch och en cupmatch. Den tredje gången är den första gången som han är tillbaka i Göteborg för en match mot sitt forna lag.

- En match man har sett fram emot, såklart. En speciell match där vi får se vad det blir. Fokus är såklart att få en vinst, det behöver vi, så det är mitt största fokus, säger Rieks.

- Jag vill vinna lite mer än andra matcher kanske. Vi förlorade hemma (1-2) och det kändes väldigt tungt att vi förlorade den matchen. Just för att det var Blåvitt och det är en viktig match man vill vinna, och för att man vet vilken betydelse det har för våra supportrar också.

Rieks är på det klara med att det kommer vara extra känslor hos Blåvitts supportrar, samt att IFK-spelarna kan vara extra taggade i och med att det är Tobias Hyséns sista hemmamatch.

- Jag förväntar mig det nästan, att det finns någonting kvar (hos Blåvittfansen), men jag tycker fokus borde vara på Tobbe. Men under matchen förväntar jag mig att jag är en Malmöspelare och de gillar inte varandra. Jag hoppas det blir bra atmosfär, och lite hetsigt som de brukar bli i de här matcherna.

Han passar också på att hylla Hysén, som han spelade ihop med i två säsonger:

- En bra spelare som har upplevt nästan allt, med landslaget, utomlands, vunnit SM-guld, men det är ännu mer människan som jag tycker är fantastisk. Han försöker ta hand om alla han kan ta hand om. Unga som gamla, nya spelare. Försöker hjälpa så mycket han kan. En rolig kille också.

- Det är svårt att sätta ord på (vad han har betytt för IFK Göteborg). Som sagt, det är inte bara att han har vunnit SM-guld och cupguld, utan mer personen han är. Personifierar väl klubben mycket bra. En riktig föreningsmänniska, hjälpsam, försöker ta hand om i stort sett allt han kan ta hand om.

IFK Göteborg slutade tvåa, sex poäng bakom MFF, under Rieks' första tid i Göteborg år 2014. Året efter blev det ett cupguld och en ny andraplats, men sedan började det gå tyngre. 63 poäng under 2015 blev till 50 poäng under 2016, som blev till 37 poäng under 2017. I år kommer föreningen att sluta på någonstans mellan 28 och 34 poäng.

- Det är lite trist att se. Jag trodde ju inte det skulle bli mycket sämre än förra säsongen, när jag var en del av det. Redan där var det ju mycket strul och för mycket fokus på saker runt omkring fotbollen som inte hade något med fotboll att göra. Det ser ut som att det också har påverkat resultaten nu, men jag tror de är nöjda med att säsongen är slut, att de inte ska ut och kvala i sista matchen och sånt. Sedan blickar de framåt och hoppas de kan göra det bättre nästa år.

IFK Göteborg och Malmö FF möts i dag klockan 15.00, och matchen sänds via C More.