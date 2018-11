Traustason blev till slut en viktig spelare för MFF: "Coach har förtroende för en"

Arnor Traustason kom till Malmö FF i december 2017 för att dra sträck över de senaste 18 månaderna i Rapid Wien och AEK. Han värvades som direkt ersättare för Jo Inge Berget, och några av hans hörnor under debuten i en träningsmatch i MFF fick Magnus Pehrsson att dra paralleller till Magnus Wolff Eikrems tillslag.

Första halvåret i MFF nära på försvann. Traustason hade inte ens hunnit att träna med MFF innan han skadade sig på en landslagssamling, och blev borta i en och en halv månad. När han var tillbaka tog det mindre än två veckor innan han åkte på ett genomtramp i en cupmatch, som gjorde att han spelade med skadeproblem hela vårsäsongen.

Han kom dock med i Islands trupp till VM, och efter det har allt nästan gått rakt uppåt. Han gjorde poäng i sju av sina åtta första ligastarter under Uwe Rösler. Han gjorde viktiga mål mot Cluj och Drita i CL-kvalet. Han startade bägge landskamperna för Island under den senaste samlingen. Och han har också tagit startplats i de viktiga matcherna med MFF.

- Det känns bra när coach har förtroende för en. Jag försöker göra mitt bästa när han väljer mig i de stora matcherna. Man har varit del av Europa League, med Rapid och AEK, och sedan spelat VM. Jag har varit runt i viktiga matcher, säger Traustason.

- Det är kanske lite för erfarenheten (som gjort att jag har fått spela), men jag är ju ändå bara 25 år gammal.

I början av Röslers tid var det annars inte givet att Traustason skulle starta sådana matcher. Han var ofta bra, men hade ingen tydlig startposition. Han inledde på bänken hemma mot Norrköping, mot Östersund, mot Genk, och bägge matcherna mot Midtjylland. Efter det har något hänt. Den senaste tiden har det ändrats med starter mot bland annat Sarpsborg, Besiktas, Hammarby, AIK, och borta mot IFK Norrköping.

Under ändringen från 4-4-2 till 3-5-2 så försvann vänstermittfältspositionen som han har värvad till. Det har då främst blivit spel som den mest offensiva av de tre centrala mittfältarna, men ibland även som anfallare.

- Det är okej att hoppa från exempelvis forward till mittfältet. Jag var kanske värvad som ersättare för Berget. Såklart vill man ha sin egen position, men när laget behöver att flytta runt i systemet är det bra att ha spelare som kan lösa olika positioner.

Tror du att det blir någon diskussion senare om var du kommer att spela mer permanent?

- Vi har inte tagit upp snacket, men vi kommer göra det. Det vore fint att ta snacket och ha sin position.

- Vi kommer ta allt när säsongen är slut, så startar man på noll nästa år.

Snart ska även lagets säsong få ett helhetsbetyg, men det är mycket som kan hända. Att sluta tre, fyra, eller femma spelar stor roll i och med platserna till Europa League för nästa år, och det går fortfarande att ta sig vidare från gruppen i Europa League.

- Det är många viktiga matcher kvar. Det gäller att ha fokus varje match, göra bra prestationer.

Den första av de sex avslutande matcherna är i dag, borta mot IFK Göteborg som tackar av Tobias Hysén. På annat håll ska IFK Norrköping tacka av Daniel Sjölund och Andreas Johansson, två spelare som den tidigare Norrköpingspelaren Traustason ger en hel del beröm.

- Jag har mycket tacka till bägge två, för säsongen 2015 (då IFK Norrköping vann SM-guld). De var klass på alla sätt. Både på och utanför planen.

- Som ”Daja” den säsongen. Man kunde spela till honom även om han hade tre spelare omkring sig, och han löste det på något sätt. Han hittade alltid något ledig yta. Sedan Andreas, han var och är nyckeln till Norrköpings spel. Han är inblandad i allt.

Johansson är också en av huvudanledningarna till att Traustason så snabbt kunde lära sig att prata bra svenska.

- Han gjorde också mycket för mig med att hjälpa mig att komma in i det. När man var ung och ny i ett land... Jag fattade ju inte svenska, så han hjälpte mig att förstå svenska. Det var hur lätt som helst att prata med honom.

IFK Göteborg mot Malmö FF spelas i dag klockan 15.00, och sänds via C More. I MFF saknas Andreas Vindheim, och i IFK Göteborg är inte Fredrik Oldrup Jensen, Robin Söder, och André Calisir med.