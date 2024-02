Jansson skällde ut speaker - mitt under MFF:s match: "Jag fick spel"

Malmö FF föll med 2-1 mot Sparta Prag i en träningsmatch i Marbella under torsdagen. Men det var inte någon spelare på planen som stod för den stora ”showen” under drabbningen. Det gjorde nämligen en speaker på anläggningen.

Under långa perioder både under första och andra halvlek ropade han ut att det fanns felparkerade bilar utanför som behövde flyttas. Han skrek ut registreringsskyltarna och upprepade allt. Gång på gång.

Relativt tidigt in i matchen fick MFF-kaptenen Pontus Jansson nog. Plötsligt skrek han: "Shut the fuck up!". Riktat mot speakern alltså, inte någon motståndare.

- Snälla någon, den där jävla bilen eller vad det var han tjatade om. Snälla någon, säger Jansson och skrattar gott.

- Till slut fick jag spel. Han skrek ju ut det tio gånger utan respons. Det var ju skitjobbigt att lyssna på. Men jag fick inget gehör. Det är en annan värld än vad man är van vid. Men det är väl charmen också. Lite småkul.

Det var lite hetsigt på planen också?

- Ja, det var fint. Bra intensitet och efter matchen var det inget gräl alls. Det var respekt och alla tog varandra i hand. Hellre att det är så än det omvända.

Vid sidan av planen rök också MFF-tränaren Henrik Rydström ihop med Sparta Prags tränarstab. Han blev tillsagd att hålla tyst.

- Det hörde jag inte. Men jag sa så många "fuck" där så jag hörde väl bara mig själv säga det, säger Rydström.

- Det var rätt normal stämning. Jag tyckte bara att de skulle hålla käft när de var på domaren hela tiden. De tyckte domaren var så dålig att han behövde hjälp. Då tyckte jag att de skulle skrika i varje situation. "Ja, det ska vi göra", fick jag till svar. Men det var bra. Vi vill utsättas oss för något hätskt.

Sparta Prag är vidare i Europa League och förbereder sig inför det slutspelet. Rydström förklarar att han inför avspark försökte bygga upp drabbningen som "en bortamatch i Champions League" för sina spelare.

- Det här var ett bra test. Vi stod upp bra och gjorde det vi ville, säger Pontus Jansson.

Men offensivt finns det mer att hämta.

- Vi tappade boll och hade ingen struktur i vårt uppbyggnadsspel. Vi kändes långa som lag. Samtidigt gjorde de det bra och pressade oss bra.