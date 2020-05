Kindberg i stor intervju - sågar ÖFK:s omtalade utländska affärer: "Hittepå-grejer"

Under torsdagen blev det känt att Östersunds FK:s tidigare ordförande Daniel Kindberg släpper en självbiografi. Senare i höst kommer ”Mitt liv: inget försvarstal” att finnas tillgänglig, en bok skriven av Marcus Birro. Och huvudpersonen lovar att avslöja många okända historier.

- Jag tror att det är väldigt, väldigt mycket som är nytt. Det skulle jag säga är den definitiva huvuddelen, säger han till Fotbollskanalen.

I övrigt väntar Kindberg på att rättsprocessen som lett till att han av tingsrätten dömts till tre års fängelse för grov ekonomisk brottslighet ska gå vidare. Kindberg har överklagat domen och just nu är det oklart om förhandlingen ska tas upp i hovrätten eller tas om i tingsrätten.

Kindberg själv lever också i ovisshet. Något datum för när ett besked kring hur processen ska fortsätta har han inte fått.

- Jag har lärt mig att leva med det. Det påverkar inte min vardag. Jag får vänta och förlika mig med att det är så processen är. Det är bara att vänta, säger han.

Så sent som för några veckor sedan var Kindberg omskriven kopplat till ÖFK. Då för att av Östersunds-Posten ha setts ha ett samtal med spelartruppen i herrlaget ute på Jämtkraft Arena. För ÖP beskrev den nye ordföranden Mathias Rasteby att ex-ordföranden fått ett godkännande för att förklara för spelarna att han inte längre har en roll i klubben.

- Han har fått ett ”okej” på att säga good bye, typ, sa Rasteby till tidningen.

Men Kindberg ser det inte alls som något farväl. Han berättar att han exempelvis fanns på plats när ÖFK tränade under torsdagsförmiddagen.

- Det var inte över huvud taget något hej då. Det har jag ingen förståelse för. Jag har inte sagt hej då till någon. Jag är där på i stort sett varje träning fortfarande, så vad det skulle vara för hej då förstår jag inte över huvud taget. Det fanns inget hej då-syfte. Det tror jag inte att han kan ha sagt. Varför skulle jag säga hej då till de för?

Är du engagerad i ÖFK på något vis?

- Nej, det är jag inte. Inte annat än att ledarna och spelarna är mina vänner och det är jag som har rekryterat dem. Det är klart att jag bryr mig väldigt mycket om allihopa. Sen har jag två söner i och kring A-laget. Det är klart att jag är engagerad, och fotbollen är en stor del av mitt liv. Utifrån det är jag starkt engagerad.

Under en längre tid har ÖFK befunnit sig i en besvärlig ekonomisk situation. Vid senaste årsskiftet uppgick klubbens eget kapital till omkring minus 21 miljoner kronor.

Men trots att coronakrisen slagit till är Kindberg inte orolig för klubben.

- Nej, jag är inte orolig för framtiden. De nya (i ledningen) har klivit på, gudskelov, och jag känner att de är positiva och vill fixa det här. Det tror jag att de kommer göra. De hade en lång, lång tid på sig att förbereda sig och bestämma sig för att ta sig an det här.

- Jag kan inte se annat än att de har en plan för att fixa de intäkter som man behöver och som man ska ha om man är en allsvensk klubb. Jag är väldigt positiv till det. Huvudsaken är att de fokuserar på att skaffa in de pengarna som behövs. Det är det en styrelse är till för. Jag tror på det här.

I slutet av mars blev Stig Eklund ny tf vd för ÖFK och då klev Lennart Ivarsson av posten. I mitten av april byttes sedan bolagsstyrelsen ut och då lämnade ordföranden Maria Wilén.

Vad Kindberg har för koppling till den nya ledningen? Han säger så här:

- ”Sigge” (Stig Eklund) vet jag väl vem det är. Han vill väl och han tycker om klubben. Det är viktiga egenskaper. Vad gäller de övriga i de två styrelserna så är det några känner jag till, som jag känner till lite grand. Jag upplever dem som rejält folk som vill väl. Sen gäller det bara att lära sig vad elitfotboll är och handlar om, och att lära sig fort att skilja på huvudsak och bisak när man håller på med elitfotboll. Får de till det tror jag att de kommer göra ett jättebra jobb.

Tar de fortfarande hjälp av dig, i en rådgivande roll? Ringer de dig och frågar om hjälp?

- Jag tror inte att de behöver det. De måste nog lista ut det där själva. Men det är klart att jag alltid står till förfogande om de vill bolla saker. Nu har de varit inne under en så kort tid så de har väl inte kommit dit hän än. Men självklart ska man hjälpas åt om man har den möjligheten. Det får vi väl se, om de behöver någon hjälp.

Kindberg ser en svaghet hos den nya ledningen.

- De har en problematik, och det är att det finns absolut noll erfarenhet eller kunskap om elitfotboll i dagens läge. Vare sig om fotbollsekonomi, omständigheterna eller själva sporten fotboll. Det är klart att det är lite besvärligt.

Du hade velat se någon med den typen av kunskap i ledningen?

- Ja, för man kan ju aldrig få för mycket av den kunskapen. Men vi måste också acceptera och förstå att Jämtland aldrig har haft elitfotboll tidigare. Det finns ingen uppsjö av ledare som kan någonting om elitfotboll. Vi vet att det är en enorm skillnad mellan division 4-5 och allsvenskan. Det är ju som att jämföra ishockey och curling.

- Hela omfånget av allt runt omkring är en sak som det krävs erfarenhet av och kunskap om. Sen gäller det också att implementera sporten, den fotboll man vill spela, och förstå allting i och runt det. Vilken spelidé man ska ha, vilken filosofi man ska ha, vilka principer man spelar efter. Det är enormt svårt. Sen handlar det om att utveckla och utbilda ledare och spelare. Det är klart att har man inte den erfarenheten eller kunskapen så är det lite utmanande.

Genom åren har Daniel Kindberg gått in med pengar i ÖFK och i fjol lånade han ut sex miljoner till klubben, efter att han lämnat styrelsen. Klubben har delvis betalat tillbaka de pengarna, men långt ifrån allt.

- Jag har lånat ut de pengarna från bolag, men jag har inte beslutanderätt i den frågan nu för det är min son som äger bolagen. Det är han som får driva den processen. Så vitt jag känner till är de (ÖFK) fortfarande skyldiga hans bolag 4,5 miljoner kronor, säger Kindberg nu.

Kindberg har gjort sig av med alla aktier i sina egna bolag, vilket han gjorde dagen innan Kronofogden började utmäta hans tillgångar efter att den fällande domen i tingsrätten innebar ett krav på utbetalning av skadestånd på ett mångmiljonbelopp. Det har ÖP rapporterat om.

Han vill inte berätta när klubben ska återbetala lånet men säger:

- Det finns reglerat (i avtal) hur pengarna ska betalas tillbaka. Det är väldigt tydligt och klart. Det är ju gjort tillsammans med klubben. Det finns en modell för det redan.

Under vintern och våren har det stormat runt ÖFK:s ekonomi och olika utländska affärer som klubben landat eller diskuterat. Klubben skulle under vintern fått in drygt 15 miljoner kronor från det cypriotiska bolaget Puls8 Ltd, men de pengarna har ännu inte trillat in. Uppgörelsen med Puls8 Ltd var en av anledningarna till att ÖFK beviljades elitlicens för 2020 av överklagandenämnden och därmed är kvar i allsvenskan. Nyligen avslöjade också Östersunds-Posten att Mbuzz sport, med kontor i Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, gått in med pengar i klubben. Mbuzz sports vice ordförande är Youssef Abdellaoui, som är pappa till ÖFK:s nyförvärv Bakr Abdellaoui.

ÖFK har dementerat att värvningen har någon koppling till Mbuzz sport, men samtidigt bekräftat att man sedan några månader tillbaka fört en dialog med bolaget om ett samarbete.

Daniel Kindberg hävdar att han inte har haft någonting att göra med uppgörelserna med de utländska bolagen, varken Puls8 Ltd eller Mbuzz sport, och han är också kritisk till uppläggen.

- Jag har väl varit med lite för länge för att hoppa på sådana där hittepå-grejer. Nu har vi ju sett det där ledarskapet som har drivit klubben, med idéerna om att de ska komma in 15 miljoner från några Cypern-baserade engelska bolag… Man får sådana propåer ungefär en gång i veckan eller en gång varannan vecka som ledare, och då är det alla möjliga hittepå-grejer. De slår blå dunster i ögonen, säger att de ska investera och sen vill villkora de investeringarna och ”blablabla”, säger Kindberg och fortsätter:

- Men de (pengarna) kommer ju aldrig. Oftast handlar det om att de ska ha makt att placera spelare och sen styra när spelarna ska få spela och vilka spelare som ska få spela. Har man ingen erfarenhet av den här världen kan man naturligtvis gå på det där, men jag hoppas att det ledarskapet som finns nu i ÖFK förstår att man ska ställa rätt frågor till de som kommer med sådana där idéer och att man inte ska inrikta sig på det där. Man måste gräva där man står och ser till att investerarna återfinns i de nätverk som finns lokalt och regionalt. Det är det man ska satsa på i första hand.

Han fortsätter:

- Sen om det kommer trovärdiga och goda krafter utomlands ifrån så är det inget fel alls med det. Absolut inte. På min tid var vi ju långt gångna i diskussioner om att sälja 49 procent av klubben till en indier. Men där sa vi nej. Vid vägs ände så ville den individen ha mer makt än vad 49 procent ger. Det är ofta där det fallerar. Det kunde inte vi acceptera. Då blev det nej.

Kindberg är hur som helst inte förtjust över vad han hittills fått höra om upplägget med Mbuzz sport.

- Det jag utläst om det är att det är någon pappa som placerat någon spelare där och sen betalar hans lön med sponsringen. Det är väl det jag kunnat läsa mig till.

- Om det är så som det beskrivits är det lite förvånande. Jag hade aldrig gjort så. Men alla är olika. Vi får väl se vad som kommer ut av det. De har säkert beslutsunderlag och bevekelsegrunder som inte jag känner till.

Vad gäller de 15 miljonerna från Cypern så är det heller inget som du varit engagerad i? Du har inte varit någon kontaktyta för klubben eller liknande?

- Nej. Aldrig. Det skulle ha aldrig gått till så om jag varit med. Aldrig.

Du tänker att de pengarna inte finns i verkligheten i slutändan?

- Om pengarna finns så kommer ju pengarna direkt, om man är överens. Svårare är det inte. Snackpåsar finns det massor av inom fotbollen. De behöver vi inte hålla på med och lägga energi på. Det är både jobbigt och farligt. Är det någon som tänkt sig gå in med 15 miljoner så gör de det. Bevisligen har de (Puls8 Ltd) inte gjort det. Att då anföra det till både licensnämnden och överklagandenämnden är anmärkningsvärt, kan jag tycka.

Borde ÖFK verkligen fått sin licens då, om de här pengarna inte finns?

- Ja, för det är inte ihopkopplat med licensens givande eller inte. Det är många faktorer som det handlar om. De pengarna har inte alls med licensen, direkt, att göra. Det är felaktigt.

- De som kan det där och som läst protokollen kan lätt förstå. Har man läst bägge protokollen så ser man vad det är. Det handlar som jag ser på det om två faktorer, i huvudsak. Det handlar om att man ska bedöma hur klubben skulle klara 2020 och naturligtvis att de också skrev om de förfallna lånen som de hade, visavi mig. För det går ju inte att ha förfallna lån på så mycket pengar. Det innebär ju att man kan försättas i en omedelbar likviditetskris som innebär att man kan försättas i konkurs.

Kindberg fortsätter:

- Det är alldeles självklart att det är de två grejerna. Man bedömer att man klarar 2020, att det inte går att utesluta det. Det har sin utgångspunkt i att man ändrar lånen. De som sitter i överklagandenämnden, de har ett regelverk att förhålla sig till och de måste glasklart titta på faktorerna.

Tidigare har Kindberg riktat skarp kritik mot förre vd:n Lennart Ivarsson och tidigare ordföranden Maria Wilén. I februari, när de två fortfarande var kvar i ÖFK, slog han i ett inlägg på Facebook fast att han ville att de skulle avgå.

När det i februari stod klart att flera medlemmar av klubbens bolagsstyrelse ställde sina platser till förfogande riktade den då avhoppande styrelseledamoten Peter Rung kritik mot Kindberg (i ÖP) och hans råd till kommande ledning var då att ha så lite som möjligt med Kindberg att göra. I samma veva bekräftade nämnda Wilén att den dåvarande ledningen fick kritik riktad mot sig av Kindberg, vilken hon viftade bort.

- Jag ger inte mycket för det han påstår. Jag tycker hans record bakåt ger en bra bild av vad som hänt. Jag vet att läsarna kommer att lägga ihop sitt eget pussel och jag tycker att hans agerande i den här föreningen talar sitt eget tydliga språk, sa Wilén till ÖP.

Och nu är alltså Kindberg positiv till att en ny klubbledning är på plats. Han har också stora förväntningar på att företag som vill stötta ÖFK nu kliver in med kapital.

- Jag är ganska trygg i att det är stabila människor i de två styrelserna nu. De har enorm uppbackning nu. 18 företagare gick ju in och krävde den förra styrelsens avgång och de har ju lovat att stötta klubben. Det är väldigt starkt när 18 företag går in sådär. Det är väl säkert de företagen som nu ska gå in i ett investeringsbolag. Jag tror att det kan bli fantastiskt bra. ÖFK började ju försöka få till ett investeringsbolag i maj i fjol. Det minsta som de borde kunna ta in via det bolaget är väl 50-60 miljoner, i alla fall. Jag kan inte tänka mig att de satsar på något mindre än det.

Han fortsätter:

- Jag har ju sammanlagt i investeringar, lån och sponsring satsat 24 miljoner i klubben. Bara jag som ensam individ. Då borde det vara logiskt att 18 företagare, som drar in några fler företagare, med enkelhet kommer upp i det dubbla mot vad jag satsat. 50-60 miljoner borde de kunna resa ganska enkelt. Det borde vara världens enklaste sak. De gör ju det som en investering. De får ju tillbaka pengarna.

Att du är kritisk till vad den tidigare ledningen gjorde, är det kopplat till att de ville att du skulle distanseras från klubben?

- Nej. Det har ingen betydelse över huvud taget. Redan i maj 2019 så gjorde klubben klart att jag inte hade någon formell uppgift i klubben. Den uppfattningen delade jag. Men de ville, i en överenskommelse med mig, att jag skulle hjälpa dem med olika frågeställningar. Då sa jag: ”Det gör jag, klart jag gör det”.

- Det är samma förhållande som gäller för den ledningen som finns nu. De säger samma sak som sades i maj 2019, att jag inte har något formellt uppdrag i klubben. Punkt slut. Det är inget nytt under solen. Jag har inget att invända mot den uppfattningen. Den måste man respektera. Det spelar ingen stor roll för mig, avslutar Kindberg.

Daniel Kindberg dömdes av Ångermanlands tingsrätt till tre års fängelse för brotten trolöshet mot huvudman, grov trolöshet mot huvudman, medhjälp till trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott. Den tidigare ÖFK-ordföranden, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" ligger, enligt tingsrätten, bakom en brottslig transaktionskedja mellan olika företag under åren 2013 till 2017. De dömdes för att med hjälp av bluffakturor ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigare var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag. Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK, via sponsring, och Driftaren AB (ägs av ÖFK), via maskin- och personalhyra. Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av transaktionskedjan. De tre männen som dömts menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna. Alla tre nekar till brott och de har överklagat domen.

Fotbollskanalen har varit i kontakt med Maria Wihlén, tidigare ordförande i ÖFK:s bolagsstyrelse, och Lennart Ivarsson, tidigare tf. vd, som meddelar att de inte vill kommentera Daniel Kindbergs uttalanden.

HÄR går att läsa mer från Fotbollskanalens rapportering om rättsprocessen och rättegångsförhandlingen som slutade i en fällande dom.