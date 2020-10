Kujovic: "Hammarby maskade - det straffade sig"

Ett sent kvitteringsmål av Jesper Nyholm säkrade Djurgården en poäng mot Hammarby under söndagen. I den 94:e minuten tryckte mittbacken in bollen i mål från nära håll efter en frispark.

Djurgården-forwarden Emir Kujovic, som hoppade in i paus, menar att man förtjänade ett mål till slut.

- Jag tycker att det är rättvist att vi fick in ett mål. De maskade lite och ville fördriva tid. De ville inte spela så mycket. Sådant brukar straffa sig och det gjorde det i den här matchen, säger Kujovic.

- Jag märkte ju att deras målvakt tog hur lång tid som helst på sig. Vi hade en bra period direkt i början av andra halvlek och jag tror att de kände det. Då tog de extra tid på sig, när bollen var död. Jag tror de fick tillsägelser flera gånger och en varning. Extra skönt att vi fick in en boll i slutet.

Hammarby-mittfältaren Darijan Bojanic tycker dock att de grönvita förtjänade att vinna matchen.

- Det var ju en ganska jämn match. Jag tycker inte att de skapade så mycket. Det var mycket inlägg, men de fastnade mest. Det var inget riktigt farligt. Sen slutade matchen 1-1 ändå. Kanske rättvist, jag vet inte, men det känns inte så, säger Bojanic.

Kujovic svarar:

- Då ser vi olika på det. Jag håller inte alls med. Vi tog initiativet i andra halvlek. De ledde med 1-0, så jag förstår också att det blev så, men det känns som att de bara ville hålla i bollen och låta tiden gå. Det straffade sig till slut.

- Jag är besviken över att vi inte tog tre poäng. Vi borde vågat mer.

På planen var det också gnälligt. Det medger spelarna.

- Ja, det var lite så. Lite från båda lagen. Vissa som skulle ha frispark fick inte det, vissa som inte skulle ha frispark fick det, säger Bojanic.

Kujovic håller med:

- Jag vill inte stå och klaga på domaren men det är lite han som sätter nivån. Och det fanns ingen rak linje. Vissa gånger tilläts mycket och vissa gånger tilläts mindre. Det var en konstig matchbild på så vis.