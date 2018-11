Larsson klev av skadad - osäker inför Kalmar: "Vi får se"

Sebastian Larsson var tillbaka i AIK:s startelva efter avstängningen mot Östersund senast. Men redan efter den första halvleken så tvingades landslagsmittfältaren att kliva av. När den andra halveken påbörjades bytte Gnaget i stället in argentinaren Nicolas Stefanelli.

- Han fick något så han var tvungen att byta, sa AIK-tränaren Rikard Norling till C More i paus.

Efter mötet kommenterade Larsson skadan.

- Vi får se under veckan. Förhoppningsvis hinner vi rätta till det under de närmaste dagarna. Det är något i ljumsk-, höft- eller lårtrakten, säger han till C More.

AIK har i vanliga fall för vana att inte rapportera detaljer om spelarnas skador utan nöjer sig med att kommunicera om det rör sig om skador på över- eller underkroppen.