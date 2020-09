Det var med ungefär tio minuter kvar att spela av den första halvleken som IFK Norrköpings högerback Linus Wahlqvist satte sig ner på plastmattan på Tele2 Arena. Han fick behandling både inne på planen och utanför sidlinjen, och därefter blev han utbytt.

Wahlqvist, som tog sig mot ena foten/benet, ersattes av Egzon Binaku.

Det var just Wahlqvist som gjorde 1-0 till Norrköping mot Djurgården. Redan efter fyra minuter fick han se ett långskott slinka in bakom Per Kristian Bråtveit.