Per Frick fick sitt mål till slut: "Det är solklart mitt mål"

BORÅS. Först noterades Elfsborgs 2-2-kvittering i 84:e minuten som ett självmål. Men till slut tilldelades målet till Per Frick, som tycker att han borde ha fått det från början. - Det är solklart mitt mål. Det var ett fint avslut, säger Per Frick till Fotbollskanalen.

Hammarby låg på för ett 3-1-mål. Då fixade Elfsborg istället kvitteringen. Per Frick höll sig framme och rullade påpassligt in 2-2. Först angavs det som ett självmål. Men domarna rättade sedan till det och gav Per Frick målet.

- Jag förstår inte att det noterades som ett självmål. Det var helt klart mitt mål. Det var ett bra avslut och ett fint mål. Jag förstår inte varför de försökte att ta ifrån mig det, säger anfallaren med ett skratt.

Han gjorde därmed sitt andra mål på två matcher. Men nöjd med poängen var han inte.

- Vi släppte dem för enkelt efter vårt 1-0-mål. Vi jagade tvåan för mycket och lät Hammarby rinna igenom för enkelt. Men det var bra att vi fick in kvitteringen. Vi blev lite rakare och satte in bra duellspelare. Sedan var vi nära att göra 3-2. Det är klart att vi helst hade velat vinna den här matchen, säger Elfsborgs lagkapten.

Han får medhåll av lagkamraten Simon Olsson.

- Man kan inte vara nöjd med en poäng. Vi skulle ha vunnit den här matchen. Vi hade ett jätteläge i slutet och skulle ha avgjort matchen då, säger mittfältaren.

När Fotbollskanalen pratar med honom har han ett skydd på ena armen, en följd av den tuffa kollisionen med Richard Magyar i slutet av första halvlek.

- Jag har en svullen arm och får is på den. Men det är ingen fara, säger Simon Olsson lugnt.