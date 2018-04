Så viktiga var pengarna från den häktade mannen för ÖFK

En av Daniel Kindbergs affärskompanjoner är häktad misstänkt för grovt bokföringsbrott och grovt bedrägeri. Kopplat till det utförde Ekobrottsmyndigheten flera husrannsakningar i Östersund med omnejd under tisdagen, där Kindbergs arbetsrum hos det kommunägda bostadsbolaget Östersundshem var ett av målen. Kindberg, som är vd för Östersundshem, fick sin dator beslagtagen och anhölls sedan på sannolika skäl misstänkt för grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bokföringsbrott i samma ärende som det som rör den häktade mannen.

I augusti 2017 påbörjade Skatteverket en skatterevision av ett bolag tillhörande den häktade mannen och i en skrivelse till Förvaltningsrätten skriver myndigheten att man hittat anmärkningsvärda sponsorutbetalningar till ÖFK från det berörda företaget, överföringar som man ser på som ett sätt att undvika att betala skatt.

"Anledningen till revisionen är att bolaget redovisar låga löner, hög omsättning och betydande externa kostnader som huvudsakligen avser betalningar till Östersunds Fotbollsklubb (ÖFK)", skriver Skatteverket i skrivelsen som Fotbollskanalen tagit del av.

"Skatteverket anser att det står klart att kostnaderna som betalats till ÖFK inte motsvaras av direkta motprestationer till motsvarande värde till (företaget) från ÖFK och då det saknas en tydlig koppling mellan deras verksamheter".

2014 fick Östersunds FK 1,55 miljoner av den häktade mannens företag och året efter det uppgick summan till 3,1 miljoner kronor. Pengarna utgjorde 43 procent respektive 54 procent av det berörda företagets rörelsekostnader för de två åren, skriver Skatteverket.

"Det framstår som mycket märkligt att ett företag med begränsad kapacitet har en så betydande omsättning som stora delar av genomgående betalas vidare till ÖFK. Av (företagets) bokföring och de underlag Skatteverket fått ta del av hittills framgår inte vad som tillhandahållits eller vem som utfört de tjänster som fakturerats. De bokförda kostnaderna för övrig reklam uppgår till anmärkningsvärda belopp. Upplägget framstår som märkligt. Att (företaget) betalat så omfattande belopp till ÖFK är inte affärsmässigt motiverat utifrån verksamhet, kunder och avsaknad av motprestation".

Miljonerna som Östersunds FK fått från den häktade mannens bolag har också varit viktiga för klubbens ekonomi. 2015 uppgick till exempel ÖFK:s intäkter från reklam/sponsring till nio miljoner kronor, vilket gör att mer än en tredjedel av de pengarna kom från den häktade mannens företag. Klubben redovisade ett plusresultat på 242 085 kronor för 2015 och vid årsskiftet uppgick ÖFK:s eget kapital till 1,6 miljoner kronor. För att få en elitlicens av Svenska Fotbollförbundet och därmed bli godkänd för spel i förbundets två högsta serier, allsvenskan och superettan, måste man ha ett positivt eget kapital.

I sin skrivelse pekar också Skatteverket på en koppling till byggbolaget Peab, som var den häktade mannens bolags största kund under de två berörda åren. 2014 fick företaget 2,4 miljoner av Peab och 2015 landade summan på 4,2 miljoner.

"Det är anmärkningsvärt att så stor del av (företagets) intäkter kan betalas till ÖFK. Del av betalningarna till ÖFK överensstämmer dessutom tidsmässigt med Peabs inbetalningar till (företaget)", skriver Skatteverket.

Till exempel visar Skatteverket upp hur företaget fick närmare 1,9 miljoner kronor av Peab den 27 augusti, för att sedan samma datum ha betalat ut 1,1 miljoner kronor till ÖFK.

"Grund för bedömningen är vidare betalningarnas proportion till omsättningen och till övriga rörelsekostnader och att (företaget) har en stor fast kund under dessa beskattningsår, varför värdet för bolaget av den betydande reklamkostnaden starkt måste ifrågasättas", skriver Skatteverket.

När Fotbollskanalen under tisdagen pratade med Östersunds klubbdirektör Lasse Landin sa han följande om sponsringen från den häktade mannens företag:

- För oss är det här en sponsor, som alla andra sponsorer. Vi har ingen koll på deras ekonomi. Den sponsorn har vi gjort (ett upplägg med) precis på samma sätt som med alla andra. Vi skrev ett avtal, skickade en faktura, gjorde det vi skulle göra enligt avtalet och sedan kom det in pengar från företaget. Det var inget konstigt med det.

Skatteverket menar att det inte funnits några "motprestationer som motsvarar betalningarna". Vad kan du säga om det?

- Jag har ingen aning om hur de menar. Vi har gjort som med alla andra företag. Vi har ett avtal, där står det vad vi ska göra och så har vi gjort det.

Vad har det varit för motprestationer?

- Det har jag inte i huvudet, det är några år sedan nu.

Har det funnits motprestationer i det här, som du ser det?

- Ja, så är det alltid med alla avtal, sa Landin.

Östersunds vice ordförande Hans Carlsson, som i Kindbergs frånvaro nu tar över som ordförande i föreningen, var med i styrelsen under den berörda perioden under 2014 och 2015. Han vill däremot inte kommentera enskilda fall och säger sig inte ha kännedom om den häktade mannens bolag, som sponsrade föreningen under 2014 och 2015.

- Jag vet inte ens vilket bolag det är. Jag har bara hört och sett att det är någon från Ångermanland. I och med att det är ett enskilt fall, så har inte jag koll på det, säger Carlsson till Fotbollskanalen.

- Martin (Martin Johansson, ekonomiansvarig i ÖFK) har koll på det dagsaktuella, men sedan kan vi inte uttala oss om enskilda fall eftersom att det pågår en utredning, fortsätter han.

Viktiga pengar för klubben har också kommit in från Daniel Kindberg själv, via hans olika bolag. Han ska mellan 2014 och 2016 investerat 15,1 miljoner kronor via sitt företag DAKI AB. Kindberg skrev ett avtal med klubben som gav honom optioner i spelartruppen och hans investeringar har bokförts som intäkter via spelarförsäljningar.

Under 2014, året då den häktade mannens bolag sponsrade med 1,55 miljoner, satte Kindberg in 4,5 miljoner kronor i ÖFK.

En intervju med Fotbollskanalens Olof Lundh under 2017 fick Kindberg att fatta beslutet att avsluta sitt ägande i klubben. Fram till intervjun gjordes säger han sig inte ha sett några problem med att både vara ordförande och investerare som tjänar pengar på eventuella spelarförsäljningar.

I podcastintervjun med Lundh medgav Kindberg att han styr mycket av det som händer i ÖFK.

- Man kan ifrågasätta den makten jag har, den är enorm i Östersunds Fotbollsklubb, absolut. Jag har ett stort inflytande och ett starkt ledarskap, jag bestämmer, sa han då.

I en senare intervju med Fotbollskanalen, i oktober förra året, berättade Kindberg att han även sponsrat klubben med pengar. De pengarna är alltså inte investeringar och de har satts in via hans privata bolag.

Kindberg har utöver investeringarna från DAKI AB även investerat i ÖFK via sitt bolag SDAB Förvaltning AB. I koncernredovisningen för 2017 uppger ÖFK att man under förra året återbetalade en skuld på 450 000 kronor till just SDAB Förvaltning AB.

Vidare har ÖFK tidigare hyrt en LED-skärm av ett dotterbolag till Kindbergs bolag DAKI AB. Under 2017 köpte dock ÖFK loss LED-skärmen från dotterbolaget, för drygt 3,6 miljoner kronor. Det uppgav man också i koncernredovisningen för 2017.

Fotbollskanalen har sökt Östersunds klubbdirektör Lasse Landin utan framgång.