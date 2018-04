Olof Lundh efter uppgifterna om att Kindberg anhållits: "Det här kan bli ett nytt Tyresö FF"

Det var under tisdagsmorgonen som Ekobrottsmyndigheten slog till mot Daniel Kindbergs kontor på Östersundshem. Daniel Kindberg är ordförande för Östersunds FK och även vd för det kommunala bostadsbolaget.

Två personer sitter anhållna, vilket kammaråklagare Niklas Jeppsson bekräftat. Enligt Östersunds-Posten är Daniel Kindberg en av personerna som frihetsberövats.

Här svarar Fotbollskanalens Olof Lundh på tre frågor kring tisdagens nyhet:

Vad innebär det här för Östersunds FK?

- Viktigt att poängtera att Daniel Kindberg inte är dömd för något och därför måste anses som oskyldig. Att man är anhållen är långt från att vara dömd, men det är klart att det är besvärande för både Kindberg, hans arbetsgivare och klubben. Mycket är oklart men det är klart att klubben skakar till av det här. Daniel Kindberg är på många sätt ÖFK och har satt in privata pengar och är dessutom sponsor via Östersundshem samt är en ordförande som varit offensiv med en kombination av utspel och drivkraft. Det blir inte lätt för ÖFK-spelarna att fokusera på matchen när de garanterat undrar om framtiden.

Hur påverkas spelare och ledare?

- Förstår givetvis att de säger att det inte påverkar spelet och att de är fokuserade på träningar och matcher, men det är svårt att tro att de inte påverkas av detta. Daniel Kindberg har haft en nära relation med spelarna och tränaren Graham Potter och det är mycket hans visioner och arbete som ligger bakom framväxten. Klart att de blir oroliga över det här. Sedan kan man historiskt konstatera att när det varit kris i klubben har Kindberg tagit kommandot och skött presskontakter och uttalat sig. Nu ska klubben hantera en svår kris utan att Kindberg kan leda arbetet.

ÖFK uppger att detta inte är kopplat till klubben - vet vi det?

- Nej, det vet givetvis ingen med säkerhet. Daniel Kindberg har inte bara varit vd för Östersundshem, han har drivit egna företag och varit ÖFK-bas och det är givet att det inte går att separera. Om det skulle vara så att han gjort något brottsligt för att tjäna pengar så går det inte att komma ifrån att han under flera år stoppat in pengar i klubben. Dessutom har Östersunds-Posten uppgifter om att en av de häktade är en nära affärskollega till Kindberg och vars företag dessutom sponsrat ÖFK med uppseendeväckande belopp sett till företagets omsättning. Även byggbolaget Peab, som har tydliga kopplingar till fotbollens värld via Friends Arena, Tele2 Arena och många andra arenabyggen, nämns via att man betalat in pengar i företaget. Daniel Kindberg har tidigare gjort en tioårig karriär i byggbolaget Peab ocxh där byggt delar av sin förmögenhet, varav en del varit riskkapital i ÖFK.

Hur kan detta påverka ÖFK framöver?

- Om det blir en rättslig process kommer Kindberg ha svårt att driva klubben med samma kraft som tidigare. Om det dessutom visar sig att brottslighet på något sätt ligger bakom ÖFK:s snabba tillväxt så kan det bli ett snabbt fall för klubben. Inte nog med att all goodwill försvinner och att glansen kring kultursatsningen flagnar omedelbart så kommer naturligtvis både Graham Potter och attraktiva spelare börja se sig om kring efter andra klubbar. Dessutom är den enes död den andres bröd och det är givet att många andra klubbar kommer att uppvakta spelare och ledare. Det här kan bli ett nytt Tyresö FF - som gick i konkurs efter Champions League-finalen och visade sig vara ett fuskbygge - OM det visar sig att ÖFK på konstgjord väg försökt skapa en storklubb.

Varför är det så mycket skadeglädje från andra fans - Daniel Kindberg är inte dömd ännu?

- Det speglar att ÖFK på kort tid blivit ett sportsligt hot och dessutom stått för satsningar av en annan karaktär, som kultursatsningen, som gett positiva rubriker och bevakning. Många supportrar upplever att ÖFK fått en enkel resa och hyllats alldeles för mycket och Daniel Kindberg har blivit symbolen för det. Sedan var det hätskt mellan ÖFK och Djurgården i samband med den allsvenska premiären som säkert också bidrar.