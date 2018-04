Bekräftat: Daniel Kindberg stängs av från Östersundshem

En man sitter sedan några dagar tillbaka häktad misstänkt för grovt bedrägeri och grovt bokföringsbrott. Kopplat till det ärendet genomförde Ekobrottsmyndigheten under tisdagen flera husrannsakningar i Östersund med omnejd. Bland annat gjorde man ett tillslag mot Daniel Kindbergs kontor hos det kommunalägda bostadsbolaget Östersundshem, där man beslagtog Kindbergs dator.

Under tisdagskvällen bekräftade Östersunds FK på sin hemsida att klubbordföranden sitter anhållen, på sannolika skäl misstänkt för grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bokföringsbrott.

Nu meddelar Östersundshem att man stänger av Kindberg under tiden för utredningen. Beslutet fattades under ett extrainsatt styrelsemöte under onsdagen.

- Styrelsen har ingen närmare kännedom om bakgrunden till de brottsmisstankar som omnämns i media. Styrelsen konstaterar dock att bolaget har ett behov av en fungerande ledning och att det därför finns ett behov av att genomföra vissa förändringar. Styrelsen beslutar därför att i avvaktan på erhållan av ytterligare information tills vidare arbetsbefriat Daniel Kindberg från posten som verkställande direktör, säger styrelseordförande Tord Andnor på en presskonferens.

Arbetsbefriad, vad menar ni med det?

- Det är alltså att han inte arbetar här tills vidare.

- Och det är ganska självklart i och med att han sitter bakom lås och bom.

Den externa styrelseledamoten Christer Sundin blir tillförordnad vd.

ÖP rapporterade under tisdagen att den man som sitter häktad misstänkt för grovt bedrägeri och grovt bokföringsbrott har utretts av Skatteverket för sponsring till Östersunds FK på 4,6 miljoner kronor. Beloppet ska utgöra nästan hela bolagets omsättning.

- Vi är trygga i att klubben inte är inblandad, sa kanslichefen Lasse Landin till Fotbollskanalen.