SvFF-basen om Sef:s nya avtal med Unibet: "Helt ny situation från 2019"

Under torsdagen kunde Fotbollskanalen avslöja att Svensk Elitfotboll, intresseorganisation för klubbarna i allsvenskan och superettan, bryter med Svenska Spel efter 85 år. Från och med 2020 och sex år framåt kommer Unibet vara de två högsta serierna på herrsidans spelpartner. Avtalet är värt minst 780 miljoner kronor (klubbarna är garanterade 130 miljoner per år, en summa som kan stiga till 150 miljoner). Det nuvarande samarbetet med Svenska Spel ger 92 miljoner per år.

Svenska Fotbollförbundet kör dock vidare med Svenska Spel, ett avtal som förlängdes i maj tidigare i år. Hur SvFF, som tidigare varit kritiskt till spelbolag med bas på Malta (vilket Unibet har), ser på att Sef nu skiftar spår? Fotbollskanalen träffade förbundets ordförande Karl-Erik Nilsson under torsdagen och han säger följande:

- Nu går vi in i helt ny spelfas i svensk politik, där man öppnar upp för ett licensförfarande utifrån att man följer vissa kriterier som riksdagen fattat beslut om. Så från den 1 januari 2019 är det ju en helt ny situation.

Omregleringen av spelmarknaden, som träder i kraft vid årsskiftet, gör att utländska spelbolag behöver ansöka om licens i Sverige för att kunna operera här.

Om att SvFF varit kritiskt till utländska spelbolag tidigare säger Karl-Erik Nilsson nu:

- Det som är viktigt med den nya politiken är att man ska följa de regelverk som finns i Sverige. Det regelverk som finns just nu har inte de här bolagen följt, men från den 1 januari blir det ju samma spelregler för alla. Alla som lever upp till de reglerna är ju helt okej då.

Hur funderade ni när ni förlängde med Svenska Spel?

- Vi tycker att vi fick ett väldigt bra erbjudande.

Men ni fick ju inte mer pengar?

- Nej, men vi var ändå nöjda. Vår bedömning har varit att vi har ett långsiktig samarbete och att Svenska Spel varit en väldigt pålitlig partner. Vi vill gärna fortsätta och ser möjligheter till att kunna utveckla det ytterligare.

- Vi ser ju att de också satsat ganska rejält på damsidan, genom att Elitfotboll Dam, damallsvenskan och elitettan, får betydligt mer resurser.

Hur förvånad blev du av att Sef valde den här vägen?

- Inte så speciellt överraskad. För svensk fotboll som helhet tillförs det ju resurser nu. Ska klubbar konkurrera på den högsta internationella nivån så stavas det väldigt mycket omsättning. De senaste avtalen som Sef slutit, det nya tv-avtalet och nu det här spelavtalet, genererar ju rejält med inkomster och kan därmed kanske höja konkurrenskraften internationellt. Det är ju i grunden bra för svensk fotboll, säger Karl-Erik Nilsson.