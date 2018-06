Därför bryter Sef med Svenska Spel: "Klubbarna var inte pigga på ett försämrat avtal"

Allsvenskan och superettan får en ny spelsponsor efter att Sef:s förhandlingar med Svenska Spel brakade samman. Istället väljer nu Sef att sluta ett sexårigt avtal med Unibet som kan vara värt upp emot 150 miljoner kronor om året.

Sef:s generalsekreterare Mats Enquist är ärlig att man in i det längsta försökte hitta en lösning med Svenska Spel som man jobbat med sedan 1934.

- Vi hade verkligen prioriterat att försöka hitta en förlängd lösning med Svenska Spel. I höstas/vintras hade vi en gemensam avtalsidé som de ville att vi skulle arbeta efter, som vi godkände - men det drogs sedan tillbaks av deras egen styrelse. Under våren arbetade vi då fram ett nytt förslag, men då det innebar försämrade villkor mot det gamla behövde vi godkännande av klubbarna på ett medlemsmöte. Innan det gick att få valde Svenska Spel att dra tillbaks även det erbjudandet. Så, när riksdagsbeslutet kom öppnade det för nya aktörer - och Unibet har med hög prioritet uppfyllt alla våra krav och önskemål på en ny partner, skriver Enquist i ett mejl.

Ett historiskt skifte - hur har ni resonerat?

- Vi tror det är viktigt att ha en bra och långsiktig spelpartner, vi har enbart goda erfarenheter av det. När Riksdagen nu ändrat så att fler aktörer kan verka under samma regler och kontroll var det hög tid att hitta en partner som vill ta resan framåt i det nya landskapet tillsammans med oss. Vi började diskussionen med Svenska Spel i höstas, men den gick tyvärr i stöpet. Vi har haft en enormt bra samverkan sedan 1934 med Svenska Spel, och har väldigt mycket att tacka dem för. Men, när vi inte hade ett erbjudande att presentera för medlemmarna så steg Unibet fram och blir därmed vår nya partner för framtiden. Vem vet, kanske startar en ny era nu?

SvFF och EFD kör med Svenska Spel - hur påverkar det att ni väljer Unibet?

- Det påverkar nog inget alls. I den nya spelvärlden efter riksdagsbeslutet så kommer med all säkerhet allt fler spelbolag att samsas på samma sätt som i andra branscher. Vi, SvFF och EFD har ju olika sponsorer även på andra områden. Det är bara positivt med en breddning.

Hur mycket styrdes av pengar?

- Klart att pengarna är viktiga, våra klubbar var inte pigga på ett försämrat avtal, men viktigast var att hitta en spelpartner som är beredd att jobba med oss på våra villkor och med vår värdegrund som utgångspunkt. Det behövs mer än pengar för att arbeta med vår idrott, och Unibets ideer passar in i våra planer perfekt. Satsningar mot matchfixing, mot spelberoende, talangutveckling etc är en del av paketet.

Ni kan få upp till 60 miljoner mer per år och upp till 67 procent mer - kunde ni inte fått ut ännu mer?

- Det kan man ju alltid fråga sig. Vi har självklart valt den lösning vi tror är bäst. Detta lär nog vara ett av Europas bästa ligaavtal för spelbranschen - och Unibet passar in perfekt på alla våra andra behov och önskemål. Vi hade ett tydligt uppdrag från klubbarna att en spelpartner dels skulle hålla minst samma nivå som tidigare avtal, och dels att vi skulle välja noga så att de skulle stämma in verksamhets- och värderingsmässigt med oss. Här är Unibet en perfekt match på båda delarna anser vi.

Hur ser du på spelbranschens baksidor med spelberoende som även drabbar spelare?

- Det är en fråga vi arbetar aktivt med, och i relationen med Svenska Spel har vi byggt upp en tjänst som har detta på sin lott. Det arbetet kommer att fortsätta på minst samma nivå med Unibet. Vi tror det är bättre att samarbeta med spelbolagen än att stå utanför maktlösa.

Hur ska ni bekämpa riggade matcher?

- Detta är ett annat gissel som drabbar oss alla. Hela idrottens integritet står på spel. Vi satsar på utbildning av klubbar, spelare och ledare, på samverkan med polis och spelbolag, på samverkan med SvFF och RF - och tydliga gemensamma åtgärder när misstankar uppstår. Jag tycker vi ligger rätt långt fram med detta arbete, men problemen är svårbemästrade och vi kan bara försöka göra det så svårt som möjligt. Med Unibet är detta inskrivet som en del av avtalet.

Hur tror du ökade intäkter påverkar diskussionen om fördelningen av dem som Malmö FF vill inleda med en arbetsgrupp?

- Den kommer säkert att vara en återkommande diskussion på våra medlemsmöten. Vi hade ju ett uppdrag från Sef att försöka dubbla intäkterna i ligan, nu har vi i och med detta avtal nästan tredubblat de centrala intäkterna. Det är klart att temperaturen bland klubbarna stiger när pengarna ökar så kraftigt, totalt ger det nästan en halv miljard mer per år till klubbarna. Sef är en medlemsdemokrati, det har funkat så sedan 1928 - och det kommer säkert att lösa frågan nu med. Klubbarna bestämmer över de medel vi drar in. Sedan kan man ju även fundera på annan ändamålsstyrning av de nya pengarna. Att sätta av en del av de ökade intäkterna till klubbutveckling blir nog också en av de viktigare frågorna framöver.