Tidigare polischefen om läktarskandalerna: "Det har firats inom huligangrupperingarna"

I slutet av andra halvlek mellan Djurgården och AIK utspelade sig skandalscener på Tele2 Arena. Bengaler kastades fram och tillbaka på läktarna och det smälldes flera knallskott. Matchen avbröts och återupptogs efter ungefär 20 minuter.

Det var en av flera läktarskandaler under årets allsvenska säsong. Nu vill tidigare chefen inom polisens aktionsgrupp mot idrottsrelaterad brottslighet, Fredrik Gårdare, se ett krafttag inom polisen för att få bort stök från arenorna.

- Polisen startade under 2017 en specialinsats riktad mot ledarna för den svenska huliganmiljön, och vi höll på med det till den avslutades i år. Upplägget var precis det som diskuteras nu, att plocka bort personerna som står för det här… kanske framför allt personerna som står bakom och dirigerar personerna som står för det synliga på arenorna. Det gav effekt. Våldet och alla hot minskade tydligt, och även nyrekryteringen kärvade. Efter avslutningen av insatsen så firades det inom huligangrupperingarna, säger Gårdare som nu är oberoende resurs inom idrotten där han ska fortsätta arbetet mot idrotten, gentemot organisationer som SEF (Svensk Elitfotboll) och SHL (Swedish Hockey League).

Hur vet du att det firades inom huligangrupper?

- Det vet jag på flera sätt, men jag ska inte ge dem den reklamen. Men det har de här personerna varit övertydliga med. Jag vet att det har firats.

Hur ser på att specialinsatsen lades ner?

- Den borde ha fortsatt.

Fredrik Gårdare tycker att polisen borde ta upp specialinsatsen igen. Annars kommer det bli svårt för föreningarna att få bort stök från läktarna.

- Jag tycker att den ska tas upp. Man får inse att vi behöver ett omtag. Beslutet att avsluta, att vi skulle varit i mål och att vi kom till någon form av effekt och där högsta polisledningen tyckte att vi hade nått fram och att vi då omprioriterade den resursen till annat… att man nu inser att vi inte har nått hela vägen, inte när det gäller huligan-eländet.

- Då kan man naturligtvis säga att då tar vi upp det igen, vi tar ett omtag, eller att man tar upp en insats enbart mot den här problematiken. Om man nu inte ska ta upp en aktionsgrupp mot all otillåten påverkan så i alla fall någon… det här var ju ingen större resurs och ingen större kostnad för varken polisen eller skattebetalarna, sett till effektiviteten så var det väldigt billigt och lönsamt. Som rikspolischef borde man då tänka ett varv till och kanske komma fram till att läget är så illa som det är och att vi borde fortsätta mot huliganmiljön med riktade insatser. Det är jag helt övertygad om, att fotbollen själva inte kan fixa det här.

Efter söndagens derby mellan Djurgården och AIK på Tele2 Arena pratade Fotbollskanalen med hemmalagets säkerhetsansvarige Mats Jonsson. Han sa bland annat att han ser en ändrad problembild på läktarna efter pandemin, att supporterlandskapet har förändrats.

Fredrik Gårdare:

- Klart att pandemin kan ha en inverkan, men bara för att en epidemi är över så ska det ju inte bli mer våldsamheter i samband med fotboll. Det kanske kan vara en delförklaring, men sedan finns det nog andra förklaringar. Vi har bland annat haft en lång irritation kring strategin kring villkorstrappan och då ett höjt tonläge och konflikt mellan vissa grupperingar och polisen, och då med en mängd aktörer runt omkring som tycker det ena eller det andra. Det tror jag är en stor förklaring, säger han och fortsätter:

- Sedan är nog en del att vi hade väldigt bra koll och agerade mot de här ledarna under flera år, och att vi då släppte det helt från polisens sida. När vi körde igång med den insatsen så hade vi sådana problem, då jobbade vi på längden och djupet mot ledarna för samtliga firmamiljöer i Sverige och vi jobbade även mot de små ultrasgrupperingar som drogs med i det här, för de personerna där stod för hot mot bland annat enskilda medarbetare i föreningar och mot enskilda poliser. Vi fick även där en effekt som var tydlig.

Hur ska man kunna komma framåt?

- Tidigare under alla de här åren har ju fotbollen och polisen kommit ihop och sagt att man gemensamt ska jobba tillsammans och ha samma inställning. Det där kommer och går. Alla aktörer som på något sätt kan göra någonting får samla ihop sig och göra en kraftansträngning och försöka hitta ny mental styrka, möjligen lite fler infallsvinklar och fler perspektiv. Få in ännu fler goda krafter och aktörer i det här.

- Det är klart att de här grupperingarna gör motstånd och är lika envisa som de goda krafterna. Så det är inte enkelt och det är en lång väg. Men som jag såg när vi bara agerade med en mindre polisiär styrka med hög kompetens mot de centrala delarna i den här destruktiva miljön, då fick vi en omedelbar effekt, både mätbar och synlig. Så om man från polisens sida kan fortsätta med detta med uthållighet samtidigt som andra aktörer kommer in med sin kompetens och sin expertis, då finns det alla möjligheter att fixa till det här.

Fredrik Gårdare är ändå inte säker på att polisen kommer att ta upp insatsen igen. För det är inte så som man brukar göra.

- Kulturen inom polisen är att man inte tar upp saker igen som man har avslutat. Möjligtvis att det kan komma tillbaka i annan form, något annat perspektiv. Men kultur får inte styra. Kloka ledare tar kloka beslut, och är det då ett klokt beslut att göra en riktad insats mot just det här problemet så kan man mycket väl ta det, det är inte konstigt. Det kanske till och med är väldigt logiskt.

- Man kan ju också titta mot andra länder och göra en omvärldsanalys. Och om svensk polis ska gå in och hjälpa fotbollen så kanske fler länder som kanske har samma problem ska jobba gemensamt. Så man kanske ska höja blicken och perspektivet och titta internationellt och hitta lösningar där?

Kan klubbarna göra mer eller är man beroende av polisen?

- Det är ju väldigt känsligt eftersom de här firmorna har stått för väldigt mycket hot mot anställda och förtroendevalda i föreningar. Bara det är svårt för enskilda personer i föreningarna. Där är ju polisen jätteviktig, eller någon annan form av "back up", bara att man är tillräckligt starka för att ta de här obehagliga besluten. Det är min erfarenhet av det här i alla typer av hotfulla miljöer. Det är som Firman Boys som har hotat bort personer från AIK under åren. Man får ta med den här otillåtna påverkan och att personer går in i föreningar och ska påverka beslut. Det är inte bara att man står på läktaren eller dirigerar folk på läktaren, utan den totala bilden är jätteviktig.