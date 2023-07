Traore bemöter flyttryktena - och talar ut om sorgen: "Varit mycket känslor"

I förra veckans allsvenska möte mot AIK saknades Bénie Traore oväntat i BK Häckens matchtrupp. Orsaken var ett dödsfall i familjen, vilket gjort att Traore åkte hem till hemlandet Elfenbenskusten.

Under tisdagskvällen landade 20-åringen i Göteborg igen, men saknades sedan även i onsdagens Champions League-möte mot The New Saints. Nu väljer Häcken-stjärnan att tala ut om sorgen och de omtumlande dygnen.

- Det har varit mycket känslor. Min far gick nyss bort, men det är en del av livet och man behöver köpa läget, säger Traore.

Efter matchen mot TNS gick ivorianen ut på planen på Bravida arena - och fick höra hemmaklacken sjunga hans namn.

- Jag tror att det var på grund av min far. Jag tror att det var därför.

Mitt i sorgen uppges anfallaren vara så gott som klar för att lämna Häcken för Sheffield United i en affär värd motsvarande 53 miljoner kronor, enligt Aftonbladet.

- Sheffield? Det låter bra. Det är i Premier League och det är en bra klubb, men jag kan inte bekräfta något nu för ingenting är signerat eller konkret.

Är du medveten om intresset från Sheffield?

- Det är jag.

Skyttekungen tränade under tisdagsförmiddagen och hade även ett samtal med tränare Per-Mathias Högmo. Men när han är mentalt redo att spela igen vet han inte.

- Jag kan inte se in i framtiden, så jag vet inte. Men jag är en Häcken-spelare och har inte skrivit på något än. Om jag kan spela så ska jag spela.

Om tiden i Häcken tar slut nu säger Bénie Traore att tiden i klubben har varit fantastisk.

- Jag har inte ord för att beskriva det, för när jag var på botten så fanns de där för mig under min skada. Spelarna, ledarna och alla i klubben. Det är väldigt viktigt för mig och det är anledningen till att jag presterar som jag gör just nu, avslutar han.