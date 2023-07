FEM SPANINGAR: "Kommer Traore-affären för tidigt?"

Överraskande svagt Wales-lag

Att BK Häcken var storfavoriter på förhand rådde det inga tvivel om, men att klasskillnaden lagen emellan skulle vara så stor som den faktiskt var hade nog inte ens Häcken förväntat sig. Redan under de tio första minuterna var bristerna, både fysiskt och fotbollstekniskt, uppenbara hos TNS-spelarna - och känslan då var att det kunde bli en lång, lång kväll för walesarna. Man fick dock stopp på blödningen och höll siffrorna nere till 1-3 inför returen nästa vecka, vilket efter omständigheterna får ses som godkänt.

Kommer försäljningen för tidigt?

Bénie Traore uppges av Aftonbladet vara så gott som klar för en flytt till England och Sheffield United - i en affär värd 53 miljoner kronor exklusive bonusar. Mycket pengar för Häcken och en ytterst väntad försäljning, men frågan är om man inte helst hade velat vänta några veckor till in på övergångsfönstret med att släppa ivorianen. I nuläget har man bara Ola Kamara - som knappast rosat marknaden - och unge Filip Trpcevski som renodlade anfallsalternativ. En uppsättning som just nu känns svag när det täta spelschemat tar sin början, om inte sportchef Martin Ericsson söker efter en ersättare till Traore.

Kamara petad - igen

Liksom mot AIK saknades Bénie Traore på grund av familjeskäl - och liksom mot AIK fick den tilltänkta anfallsstjärnan Ola Kamara inleda på bänken. Norrmannen, som för bara ett par säsonger sprutade in mål i MLS, har inte alls fått spelet att stämma i Häckentröjan och står fortsatt noterad för noll starter och lika många poäng. Kamara sitter högst troligt på en av de tyngre löneposterna i klubben, och om leveransen inte börjar komma snart känns det inte orimligt att det kan bli en klubbflytt redan i sommar för 33-åringen.

Vågar Högmo vila stjärnorna?

Brommapojkarna på lördag, The New Saints på tisdag och IFK Värnamo på lördagen därpå. Med en 3-1-ledning i halvtid bör nog Per-Mathias Högmo ta sig en funderare på vilken startelva han ställer ut i returen i Wales. Många spelare har redan startat alla matcher den här säsongen och kommer slitas på än mer under de kommande veckorna. Samtidigt finns ungtuppar som Pontus Dahbo, Momodou Sonko och Filip Trpcevski, som skulle må gott av ytterligare erfarenhet på seniornivå. Frågan är hur många stjärnspelare Högmo vågar vila med en tvåmålsledning på tavlan?

Udda missen piggade upp

I den andra halvleken såg TNS relativt komfortabelt ut med resultatet och gjorde sitt för att få tiden att gå. Ett minst sagt udda spelavbrott uppkom när en av inhopparna kom in i spel utan namn eller nummer på ryggen. Häcken-lägret, som gick för att öka på ledningen, var inte alltför nöjt över incidenten - men den fortfarande okände inhopparen fick till slut spela vidare med en helvit ryggtavla. Det piggade upp, i en annars ganska trist andra halvlek.