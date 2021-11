Trippelsmäll för Elfsborg - men positivt besked om Väisänen

Två gula kort på Simon Strand och Frederik Holst, samt ett gult kort på André Rømer, gör att Elfsborg-trion är avstängd mot Varberg på lördag. Men matchen mot Norrköping kan ha kostat Borås-laget mer än så. Mittbacken Leo Väisänen gick ut med en huvudskada.

- Jag tror det är ganska okej. Men vi får avvakta och se. Jag tror inte att det är någon fara, säger tränaren Jimmy Thelin om Väisänen.

Thelin känner ingen oro över att tappa flera viktiga kuggar till nästa match.

- Säsongen är lång och vi har en fantastisk trupp. I de här tillfällena får andra kliva in och växa, det tror jag kommer hända nu också.

- Vi hade Sveinn (Aron Gudjohnsen) som kom in när Per (Frick) var borta och gjorde två mål, och Hakon (Valdimarsson) har kommit in när Tim (Rönning) varit borta. Det gäller att vi fortsätter tro på våra spelare.

Elfsborg har tre poäng upp till serieledaren Malmö FF med fyra omgångar kvar att spela av allsvenskan. Positivt för laget inför mötet med Varberg är att man får tillbaka mittbacken Maudo Jarjué efter avstängning.