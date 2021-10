Elfsborg med tung förlust i guldstriden - efter Strands utvisning

Det var Elfsborg som gjorde matchens första mål. I den 13:e minuten slog den tidigare gulsvarta spelaren Jonathan Levi en passning rakt på en motståndare, varpå gästerna kunde trycka fram och via ett inspel längs med marken från högerkanten göra 1-0 genom Jeppe Okkels, som var placerad inne i straffområdet.

Men Norrköping svarade relativt fort. I den 19:e minuten borrade Carl Björk in 1-1 i bortre hörnet efter att Elfsborg inte lyckats rensa bort bollen ordentligt efter en Peking-frispark.

Ännu snabbare reagerade sedan Elfsborg på Norrköpings mål. Två minuter efter 1-1 sköt Per Frick in 2-1 till bortalaget, efter… just det, ett inspel längs med marken från högerkanten. Den gången stod Johan Larsson för assisten.

Tio minuter senare åkte Borås-laget på ett tungt bakslag. Vänsterbacken och nyckelspelaren Simon Strand stoppade ett anfallsförsök från Abdulrazaq Ishaq och fick sitt andra gula kort för dagen, efter att tidigare under halvleken stått för en eftersläng på Dino Salihovic. Strand blev förbannad över domslutet och på vägen ut från planen slog han till en tv-kamera så att den föll ner i plastmattan.

Norrköping tryckte sedan på för en kvittering och innan pausvilan skapade man flera farligheter. Bland annat en dubbelchans i 42:a minuten, då Elfsborgs keeper Hakon Valdimarsson först räddade en Samuel Adegbenro-nick från nära håll och därefter ett skott från Alexander Fransson.

Samme Valdimarsson räddade ett välplacerat skott av Adegbenro tidigt i den andra halvleken. Tidigt in i den gjorde Norrköpings tränare Rikard Norling ett offensivt dubbelbyte. Han kastade in både Kristoffer Khazeni och Christoffer Nyman, som var osäker till spel inför matchen.

Direkt var klubbikonen Nyman nära att näta. I den 59:e minuten drog Jonathan Levi till med ett inlägg i stolpen. Returen hamnade hos Samuel Adegbenro, som spelade fram till en ren Nyman. Men forwardens avslut räddades på mållinjen av mittbacken Leo Väisänen, som kort därefter fick kliva av på grund av en huvudskada. Han skallade ihop med just Nyman.

I den 70:e minuten, mitt i Pekings forcering, fick Elfsborg ett drömläge att göra 3-1 på. Men inhopparen Alexander Bernhardsson, som kom fri mot Oscar Jansson i Peking-målet, sköt tätt utanför bortre stolpen.

Med lite mer än tio minuter kvar av matchen kom 2-2 istället. Elfsborg klarade inte av att stå emot mer. En lång frispark hittade in till Viktor Agardius i straffområdet, varpå backen stötte vidare bollen till Linus Wahlqvist, som med viss möda tryckte in bollen över mållinjen.

I den 83:e minuten fullbordade också Norrköping sin vändning. En pass snett inåt bakåt i straffområdet från Abdulrazaq Ishaq fram till Samuel Adegbenro gav Pekings skyttekung ett drömläge - och då nöp nigerianen till. Med bestämdhet dunkade Adegbenro in 3-2.

På tilläggstid drog Elfsborg på sig sin andra utvisning i matchen när Frederik Holst stoppade upp Nymans kontring och fick sitt andra gula kort.

Elfsborg lyckades aldrig resa sig och föll tungt. Nu har man tre poäng upp till serieledaren Malmö FF med fyra omgångar kvar att spela. Norrköping är sexa i tabellen och har fem poäng upp till dagens motståndare.

- Vi är väldigt, väldigt glada för vi tappade två poäng senast. Det här betyder mycket, säger matchvinnaren Adegbenro till Discovery+ efteråt.

Forwarden står nu på 16 poäng och leder allsvenskans skytteliga.

- Som jag alltid säger, det beror på vilket lag du spelar för. Vi har tränat mycket sedan jag kom hit, mycket rörelser i träning, så det har hjälpt mig mycket.

Norrköping-tränaren Rikard Norling tyckte att laget vann rättvist i slutändan.

- Vi är förtjänta av att vinna den här matchen. Jag tycker vi var starka redan innan de fick utvisningen. Jag kände att det är omöjligt att vi inte vinner den här fajten. Sen börjar tiden gå och de lyckas få till det hyfsat. Sen har vi otroligt skickliga spelare som är svårt att hålla stången för, säger Norling till Discovery+.

Peking har nu åtta poäng upp till ettan Malmö FF med fyra omgångar kvar.

- Vi hade gärna varit med där (i guldstriden). För tre matcher sedan låg vi på samma poäng eller till och med före Elfsborg, men det går fort i hockey som man brukar säga. Vi ska försöka ta de poäng som är kvar så får vi se vad det räcker till, säger Norling.

Elfsborgs högerback Johan Larsson var desto mer besviken efter slutsignalen.

- Det är svårsummerat. Tomhet beskriver känslorna bäst, säger Larsson till Fotbollskanalen.

Hur stor effekt får första utvisningen på matchen?

- Det säger sig självt. Norrköping är ett otroligt bolltryggt lag elva mot elva. De blir inte sämre elva mot tio. De trycker ner oss redan innan utvisningen, men vi leder ändå med 2-1 och vi är otroligt vassa i våra kontringar. Vi skapar mycket situationer på fasta situationer och inlägg, men det är klart att det (utvisningen på Strand) påverkar. Jag ska inte stå här och ljuga och säga att det inte påverkar alls.

Norrköpings lag: Oscar Jansson - Linus Wahlqvist, Henrik Castegren (Kristoffer Khazeni 58), Viktor Agardius - Dino Salihovic (Christoffer Nyman 58), Ari Skulason, Abdulrazaq Ishaq, Carl Björk (Maic Sema 78) - Alexander Fransson - Samuel Adegbenro, Jonathan Levi

Elfsborgs lag: Hakon Valdimarsson - Johan Larsson, Leo Väisänen, Christopher McVey, Simon Strand - Simon Olsson, Frederik Holst, André Rømer - Rasmus Alm (Jacob Ondrejka 80), Per Frick (Marokhy Ndione 80), Jeppe Okkels (Alexander Bernhardsson 59)