TV: Christiansen gav MFF nytt guldhopp - AIK borta från titelstriden

MALMÖ. Anders Christiansen frälste MFF - och linkade av. Dansken linkade av skadad i sin comeback, men hann sänka AIK och ge MFF nytt hopp om SM-guld, medan AIK försvann från titelstriden. - Vi gjorde en fantastisk match, säger Arnor Traustason till C More.

Malmö FF mot AIK på Stadion, ett viktigt möte i den allsvenska guldstriden och om Europa-platserna till nästa säsong. Inför matchen var det het atmosfär på läktarplats, men det dröjde fram till tionde minuten innan matchens första målchans dök upp. Budimir Janosevic boxade bollen i Henok Goitoms huvud efter hörna och därefter nickade Rasmus Bengtsson strax över mål.

Malmö hade till en början också mest boll och även om AIK emellanåt hotade framåt var det MFF som skapade matchens hetaste målchanser. Arnor Traustason hittade i mitten av första halvlek in med ett inspel till Jo Inge Berget som stötte fram bollen till Markus Rosenberg framför mål som sköt vi en motståndare utanför. MFF var hett och hade fler chanser därtill, men utan att vara effektivt och därmed förblev första halvan av toppmötet mållöst.

- Det kändes ganska bra. Jag tycker att vi kom in med bra energi och gick högt. Jag tycker att vi hade lite fler chanser och skapade en del. Vi bröt bollen högt, sa MFF-backen Felix Beijmo till C More i halvtid.

AIK inledde andra halvan av matchen med en farlig möjlighet, då Johan Dahlin var ute på villovägar och blev rundad av Kolbeinn Sigthorsson i utkanten av straffområdet. Islänningen lyckads dock inte få iväg ett bra inspel mot mål och farligheten rann ut i sanden. I stället tryckte MFF fortsatt på framåt. Arnor Traustason och Markus Rosenberg tryckte båda iväg distinkta avslut från positioner i straffområdet, men Janosevic var på tårna och räddade två gånger om.

Till slut orkade inte Janosevic stå emot. Efter att målvakten först räddade ett avslut från Guillermo Molins slog Anderson Christiansen, som gjorde comeback efter skada, till på returen och fick fira 1-0. Några minuter senare var det dags igen - Arnor Traustason till 2-0 och matchen var avgjord.

- Det var skönt att få 2-0-målet, inte för att slappna av, men för att i varje fall kunna vara lite lugnare, säger Traustason till C More.

Vid två tillfällen avbröts matchen på grund av, enligt speakern, bangers, men än dock kunde matchen spelas klart och därmed fick Malmö fira seger, medan AIK försvann från guldstriden. Däremot tvingades Christiansen lämna planen lite i förtid efter en smäll. Dansken linkade sakta av planen.

- Jag tycker att det var mycket bättre i dag hela matchen. Vi förtjänade helt enkelt en seger. Vi hade tålamod och försökte utnyttja våra chanser. De var bra defensivt, men jag tycker att vi gjorde en fantastisk match, säger Traustason.

Malmö är därmed nu tvåa i tabellen, men endast med bättre målskillnad än Hammarby på samma poäng. Djurgården toppar allsvenskan med tre poäng ner till Malmö och Hammarby. AIK är i sin tur nu borta från guldstriden, då laget har sex poäng upp till Djurgården i serieledning.

MFF ställs i sista omgången mot Örebro, medan AIK ställs mot Gif Sundsvall.

- Man kan inte påverka de andra matcherna, men så länge vi vinner gör vi det vi kan. Det är helt enkelt tre poäng som gäller mot Örebro, säger Traustason.

Malmö FF:s lag: Johan Dahlin - Eric Larsson (Lasse Nielsen, 84), Rasmus Bengtsson, Behrang Safari - Felix Beijmo (Anders Christiansen, 61), Oscar Lewicki (Guillermo Molins, 61), Fouad Bachirou, Arnor Traustason, Sören Rieks - Markus Rosenberg, Jo Inge Berget.

AIK:s lag: Budimir Janosevic - Panajotis Dimitriadis (Heradi Rashidi, 61), Per Karlsson, Karol Mets - Daniel Granli, Sebastian Larsson, Enoch Kofi Adu (Felix Michel, 82), Tarik Elyounoussi, Anton Salétros (Robert Lundström, 82) - Kolbeinn Sigthorsson, Henok Goitom.

