AIK-supportrar med protest på Stadion: "Sparka Jens"

Ingen har nog missat att det under 2019 varit en stor konflikt mellan supportrar, en del klubbar och polisen. Detta efter att polisen börjat arbeta mer aktivt för att få bort pyroteknik från svenska fotbollsläktare och tillämpat en så kallad villkorstrappa, vilken möjliggör att klubbar kan straffas med bland annat minskad publikkapacitet och förbud mot vissa typer av flaggor.

AIK:s ledning har under senaste tiden fått kritik för att ha agerat passivt under året i frågan och bland annat skrev supportergrupperingen Allmänna Supporterklubben ett öppet brev om det.

Klubbchefen Jens T Andersson uttalade sig nyligen om att han tror att startskottet för den interna kritiken var hans ställningstagande när AIK-supportrar höll upp budskapsbanderoller under mötet med Örebro SK på Friends Arena, där budskapen på banderollerna hade koppling till att Eric Torell, som hade autism och Downs syndrom, tragiskt blev skjuten till döds vid 20 års ålder av poliser. Andersson kritiserade då banderollerna rejält.

Under måndagen medgav också Andersson i podcasten ”Lundh” att läget just nu är ansträngt mellan föreningen och en del supportrar till klubben.

- Den (dialogen) är jätteansträngd just nu. Den har fungerat, tycker jag, bra under året. Vi har haft fem-sex möten under det gångna året och det har varit högt i tak. Vi är inte alltid överens. Villkorstrappan har varit den stora frågan i svensk fotboll under hela 2019, och det finns frågor kring den och hur arbetet går. Men jag har ändå upplevt att vi under de gånger vi träffats och pratat med varandra så har det varit bra, sa Andersson bland annat i podcasten.

Inför andra halvlek under måndagskvällen mellan AIK och Malmö FF på Stadion höll AIK-supportrar upp ett par banderoller om ämnet. Bland annat stod det så här på banderollerna:

"Vi vill stoppa villkorstrappan".

"Jens vill ta trappen till nästa karriärsteg".

"Sparka Jens".

Möjligen var ”sparka Jens” riktat mot Jens T Andersson.