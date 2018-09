TV: Djurgården slog Hammarby - för första gången på elva år

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

STOCKHOLM. Djurgården vann med 3-1 mot Hammarby under söndagen.

Det är lagets första seger mot Bajen sedan den 13 augusti 2007.

- Det är en fantastisk känsla, säger Erik Johansson, som stod för tre assist, till C More.