TV: Guldstriden tajtas till - Hammarby slog Djurgården i heta derbyt

STOCKHOLM. Den herrallsvenska guldstriden 2019 ser ut att bli en rysare.

Hammarby slog Djurgården med 2-1 under söndagen, och ger nu MFF chansen att ta över serieledningen.

- Vi är det bästa laget i allsvenskan just nu, säger Bajen-forwarden Nikola Djurdjic till C More.