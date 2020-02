TV: Levi slog första straffen mot FCK: ”Visar var skåpet ska stå”

Jonathan Levi kastades rakt in i hetluften med IFK Norrköping. Då klev han fram och tog första straffen mot FC Köpenhamn. - Jag gillar att vara delaktig och att få lägga den första så att man visar var skåpet ska stå, säger han till Fotbollskanalen.

Jonathan Levi genomförde sin övergång till IFK Norrköping under söndagen och var i spel med klubben redan dagen efter när IFK Norrköping ställdes mot FC Köpenhamn under måndagen. I den andra halvleken fick yttern komma in i 0-0-matchen som slutade med straffläggning.

- Det var kul. Det är det man har väntat på de senare dagarna. Match är alltid match och en debut är alltid en debut, sen är det alltid lite annorlunda när det kommer till träningsmatcher men det var roligt. Det var kul att få det gjort, säger han till Fotbollskanalen.

Levi slog den första straffen för Peking i straffsparkarna men det handlade inte om att han var mån att göra avtryck redan i debuten.

- Det är mest att jag kände att jag får det gjort så kan man ställa sig åt sidan. Sen får man hoppas att det inte går ett helt varv så man får ta en till. Jag gillar när det är straffläggning att vara delaktig och att få lägga den första så att man visar var skåpet ska stå, säger han.

Är det någon press att kliva fram i första matchen och göra ett avtryck?

- Nej det tänkte inte jag på alls. Straffar är alltid straffar. Det är alltid lite nervöst men det var inga tankar på att det var första matchen och att jag måste göra avtryck, utan det ska jag i så fall göra på planen och inte i en straffläggning.

Levi flyttade permanent från norska Rosenborg till Norrköping och har skrivit på ett fyraårskontrakt med Peking.

- Jag har haft bra kontrakt med Jens och sättet de har spelat fotboll på och så som de har producerat spelare och lyft fram spelare som har haft det bra och de som har haft det tungt under tiden de kom hit drar de i rätt skruvar så de kommer igång. Så jag känner att hösten de hade och sättet de spelade på där och som det gick kände jag att det var något jag ville ta del av. Så det var många faktorer

Se intervjun med Levi i spelaren högst upp.