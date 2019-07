TV: Sigthorsson bakom allt i AIK:s storseger mot Elfsborg

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

SOLNA. Kolbeinn Sigthorsson låg bakom allt för AIK mot Elfsborg. Med två mål och en framspelning ordnade islänningen 3-0-seger. - Väldigt positivt för mig att få göra två mål, säger han till C More.

AIK föll i veckan mot armeniska Ararat i första kvalmötet i Champions League och tog under lördagen, emot Elfsborg hemma på Friends Arena. Då gick Stockholmslaget ut på planen med en mindre försvarskris med både Per Karlsson skadad och Karol Mets avstängd.

Men till en början blev inte AIK:s nykomponerade backlinje utsatt för något test. AIK var i stället det lag som tryckte på mot mål och var i den sjunde minuten nära att ta ledningen. Panajotis Dimitriadis nickade i utsidan av ena stolpen och lite senare kom nästa chans, men då stod Kevin Stuhr Ellegaard för en fin räddning efter avslut från Sebastian Larsson vid straffområdeslinjen.

24 minuter in i matchen kom till slut ledningsmålet för hemmalaget. Henok Goitom spelade fram Kolbeinn Sigthorsson som tog sig förbi en försvarare, tråcklade sig förbi Ellegaard och satte dit 1-0, hans första allsvenska mål i karriären. Sex minuter senare var Sigthorsson nära att bli tvåmålsskytt, men föll efter en tryckare av Simon Strand någon meter framför mål.

- Det kan vara straff, men det är en 50/50-situation, sa Sigthorsson till C More i halvtid om duellen med Strand framför mål.

Elfsborg hade i första halvlek inte mycket i chansväg, men hotade i 36:e minuten med ett något farligt avslut mot mål. Per Frick testade, Oscar Linnér räddade och därmed såg AIK ut att gå till halvtidsvila i uddamålsledning. Men Sigthorsson ville annorlunda och blev i den 39:e minuten tvåmålsskytt efter en läcker styrning i mål till 2-0 i halvtid.

- Jag tycker att jag börjar komma i bättre form och blir mer bekväm med att spela med laget. Det är väldigt positivt för mig att få göra två mål, sa Sigthorsson till C More i halvtid.

- Jag tycker ändå att vi började ganska okej och kom in i matchen. De skapade inte så mycket, men sedan fick de några lägen vid några bolltapp. Det finns dock ytor att spela på och jag tycker att vi hade några riktigt bra anfall, sa Elfsborg-anfallaren Deniz Hümmet till C More i halvtid.

Elfsborg inledde andra halvlek som ett nytt lag. Mer fart mot mål, men än dock utan nätkänning och då tog AIK i stället lite senare över kommandot i matchen igen. Det resulterade åter i mål - och den här gången fick en annan AIK-spelare bryta sin måltorka. Henok Goitom lurade bort Gustav Henriksson framför Elfsborgs mål och gjorde första allsvenska målet sedan i september 2018.

- Det är klart att det är skönt att spräcka nollan, säger Goitom till C More efter matchen.

AIK kontrollerade därefter matchen och vann till slut med 3-0. Stockholmslaget är nu tvåa i tabellen med tre poäng upp till Malmö FF, som har en match mindre spelad. För Elfsborgs del var det sjätte raka matchen utan seger och laget är fortsatt åtta i den allsvenska tabellen.

- Vi gör det smart. Vi pratar om att hitta fria ytan när vi möter Elfsborg, oavsett var det är någonstans Om det är bakom backlinjen eller på kanten, är upp lite grann till var Elfsborg placerar sig i sina utgångspositioner i försvarsspelet. Vi attackerar på olika sätt och det gör att Elfsborg inte får grepp på oss, säger Goitom.

AIK:s lag: Oscar Linnér - Daniel Granli, Panajotis Dimitriadis, Rasmus Lindkvist - Robert Lundström (Anton Salétros, 55), Sebastian Larsson (Tarik Elyounoussi, 66), Enock Kofi Adu, Bilal Hussein, Heradi Rashidi - Henok Goitom, Kolbeinn Sigthorsson (Chinedu Obasi, 75).

Elfsborgs lag: Kevin Stuhr Ellegaard - Frederik Holst, Stian Rode Gregersen, Gustav Henriksson, Simon Strand - Per Frick (Jesper Karlsson, 45), Robert Gojani, Simon Olsson (Samuel Holmén, 45), Stefan Ishizaki, Simon Lundevall (Marokhy Ndione, 70) - Deniz Hümmet.