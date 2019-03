Djurgårdens IF vs. Hammarby IF; (uddlöst) anfallsspel

Även i år kommer derbymatcherna tidigt. Djurgården mot Hammarby: Kvartsfinal i Svenska cupen. Inspirerande matcher att spela, roliga matcher att bevittna.

Bägge lag klev in i kvartsfinalomgången med åtta (DIF) respektive sju (HIF) gjorda mål under gruppspelet. Mot den bakgrund trodde man nog att det skulle rassla till i nätet även idag.

Men icke.

Inga mål under matchens 90 minuter. Inga mål under förlängningskvartarna. Inga mål under straffomgång 1.

Den som bröt måltorkan var mittback Danielsson som satte sin straff – i omgång 2 – säkert i mål. Lagkaptenen banade vägen för Djurgården som satte fler straffar än Hammarby och klev vidare till semifinal mot BK Häcken.

Det var klassisk derbykaraktär initialt av tillställningen; grinigt och småfult, det var högt tempo och oorganiserat spel.

När matchen hade satt sig syntes det tydligt hur Djurgården ville gå tillväga i sitt anfallsspel; hur de skulle såra grönvita Bajen.

Djurgården skulle in bakom Hammarbys backlinje – in i spelyta 3 – och gärna bakom vänsterbacken med det svajiga positionsspelet: De Brito. Och man lyckades, gång på gång.

Högerbacken Witry flyttade upp högt i speluppbyggnaden och DIF bildade en trebackslinje där mittback Une Larsson flyttade ut till höger och var den som skulle ta fram boll.

Witry hittade ett samarbete med Ring som traskade in i planen. Bojanic, till vänster på Hammarbys mittfält, hjälpte inte alltid till defensivt vilket ställde till det för Hammarby och i synnerhet De Brito.

***

***

***

Skickligheten i de avgörande momenten; passningen in i straffområdet, eller avslutet, var dock inte där idag. Hade den funnits hade det kunnat resultera i både ett och två mål för Djurgårdens del utifrån detta arbetssätt.

Hammarbys arbetssätt i det offensiva spelet är både likt och olikt Djurgårdens.

Likheten är att Hammarby vill ha höga ytterbackar, både De Brito och Sandberg, ligger högt upp i speluppbyggnaden. Skillnaden är att Djurgården endast flyttar upp högerback Witry och bildar en “treback” med Käck och Danielsson/Une Larsson.

Hammarbys spel går oftast till höger där Sandberg stormar fram likt ett lokomotiv. De ”felfotade” yttrarna Kacaniklic och Bojanic kliver in i planen.

Djurgården sökte en hel del tidiga bollar in i spelyta 3 (lyckade sådana), medan Hammarby främst försökte ta spelyta för spelyta – och från spelyta 2 – hitta passningar in i spelyta 3 och på så sätt skapa avslutslägen.

Hammarby hittade relativt ofta in i spelyta 2 på främst Kacaniklic och Bojanic. Däremot fanns inte skickligheten (lite på samma sätt som hos DIF) – att därifrån – hitta in med instick till spelyta 3. Det fanns många lägen, och hade kvalitén funnits där, hade Hammarby kunnat skapa ett flertal vassa målchanser.

Ett stort problem, som jag upplever Hammarby har i nuläget, är avsaknaden av en skarp forward. Djurdjic är en skicklig spelare men som famlar efter formen. Enligt mig överarbetar han för mycket och rör sig över för stora ytor; offensivt som defensivt.

Tyvärr vet jag inte exakt hur nestor Billborn vill att Djurdjic ska agera – men jag tror att han vill ha sin enda toppforward mer centralt; främst när det vankas målchanser. Det är ofta som Djurdjic befinner sig utanför straffområdet, och därifrån gör han inte målen.

Djurdjic arbetar hårt i defensiven och vinner tillbaka boll vid flera tillfällen, vilket är bra, men ibland tar han upp jakten på spelare och följer dem långt in på egen planhalva vilket gör att det tar tid för honom att positionera sig i sin forwardsroll.

Jag saknar också ett djupledshot centralt hos Hammarby. Rakt översatt: Dibba-typen saknas. Förra året, när Dibba spelade, kunde Hammarby ta sig till målchanser på flera olika sätt; kombinationer blandat med sylvassa omställningar.

Dagens match är relativt jämn och matchen avgörs på straffar – som många menar är lotteri. Men någonstans ser Djurgården mer homogent ut, och samtidigt saknar de två givna startspelare i Berg och Ajdarevic.

Hammarby å sin sida har saker att jobba på i bägge riktningar. Presspelet, som de var så starka i under förra säsongen, måste förbättras (Junior saknas här).

I det offensiva spelet måste kombinationer och löpningar synkas bättre; och fler måste ge sig iväg på löpningar utan boll. För många vill ha bollen på fötterna.

***

Blir det ännu ett derby i Svenska cupen innan vi kan kora cupvinnaren?