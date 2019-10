Allsvenskan 2019; avgörandet

Den avslutande omgången av Allsvenskan 2019 är här. Och ligan lever sådär charmigt i allra högsta grad; såväl i toppen som botten.

På lördag, klockan 13.00, inleds säsongens sista matcher. Runt klockan 13.45, det vill säga i halvtidsvilan, kommer det fortsatt vara ovisst i bägge ändar av tabellen.

Det kommer vara jobbigt tajta matcher på sina håll och många supportrars puls lär skena. Detta drama kommer att avgöras i slutminuterna.

Hyperintressanta matcher i form av:

IFK Norrköping vs. Djurgårdens IF

Kan ett hemmastarkt Peking neutralisera Djurgårdens offensiv med sin fembackslinje? Inte alls omöjligt. Norrköping har i sina senaste 10 kamper endast släppt in mål i två av dem. I resterande matcher har Östgötarna varit brutalt stabila. Dessutom gör de mål. Fler mål än vad serieledarna Djurgården mäktat med (52 mål vs. 51 mål). Men Djurgården, å andra sidan, har endast släppt in 17 baljor. Och Norrköping behöver ju göra mål och vinna matchen för att sätta käppar i hjulet för den tydligaste guldkandidaten som säkerligen ser fram emot nattstök på Brillo.

Hammarby vs. BK Häcken

Bajens charmoffensiv lär fortsätta och på ett kokande Tele2 Arena vinner man mot BK Häcken. Ett Häcken som i vissa skeden påminner om Hammarby; arbetssätten är liknande främst i offensiv riktning samt kring speluppbyggnaden.

Örebro SK vs. Malmö FF

I ultra-MFF-ikonen Markus Rosenbergs sista match kommer vi att få se två lag med en tydlig fembackslinje som i mångt och mycket försöker spegla varandra gällande förhindrande av speluppbyggnad. Malmö kommer dock att gå in i matchen med full kraft och vara framåtlutat för att göra så många mål som möjligt; för tabelläget kan ju avgöras via en målskillnadsaffär.

AIK vs. GIF Sundsvall

Förra året vid den här tiden satt AIK i förarsätet och fick också lyfta bucklan mot Kalmarskyn. Nu summeras en säsong som inte riktigt blivit som man tänkt sig. En fjärdeplats. Ej godkänt för en klubb av denna kaliber. Tony Tigers Sundsvall har inga livlinor kvar och måste superskrälla på Friends Arena och försöka hålla tätt bakåt samtidigt som man får jaga fasta situationer offensivt och hoppas på utdelning. Tufft läge för Norrlänningarna – och nog huserar de i Superettan 2020.

Falkenbergs FF vs. AFC Eskilstuna

Ett hårt arbetande Falkenberg, som hela tiden köpt tabelläget och vetat om att risken är stor att de åker rakt ut, kan klara sig kvar i allsvenskan utan att behöva kvala. Då måste man vinna matchen mot AFC; och chansen är stor att man gör det på ett tungsprunget naturgräs på västkusten. Framför allt efter självförtroendeboosten i Kalmar under förra helgen.

IK Sirius vs. Kalmar FF

Vad ska man säga? I min kära hemstad Kalmar har det onekligen varit stökigt den senaste tiden. Det är ett lag som över en hel säsong presterat långt ifrån den nivå som förväntats av dem. Och vem är ansvarig för resultaten? Jo, huvudtränaren. Magnus Pehrsson har varit ifrågasatt under stora delar av säsongen, och Kalmar har inte haft råd att skicka ännu en tränare. Men. Under dagen kom beskedet att Pehrsson självmant avgår. Två dagar innan avgörandet. Helt klart en surrealistisk situation för många inblandade. In välkomnar vi Jens Nilsson (Oh-ah Super-Jens!) som tar hand om huvudansvaret tillsammans med U19-tränarna Jörgen Petersson (tidigare ass till Swärdh) och Stefan Larsson (har ett gäng KFF-matcher i bagaget). På andra sidan tränarbänken står deras förre arbets- och lagkamrat (bägge har lirat med honom): Henrik Rydström. KFF-ikonen Rydström kan alltså skicka sin gamla förening rakt ner i Superettan-avgrunden. Röda bröderna behöver en seger för att vara helt på det klara med att det blir allsvenskan även kommande säsong och därmed inleda en välbehövlig restaurering. Får vi se ett framåtlutat Kalmar FF som spelar likt sitt U19-lag? Ett lag som varit ett av Sveriges mest framgångsrika de senaste säsongerna? Ja, jag tror det.

(Övriga matcher, som inte är lika heta som ovanstående, är: IFK Göteborg vs. Östersunds FK och Helsingborgs IF vs. IF Elfsborg).

Jag får nästan nypa mig i armen. Avgörandet vi erbjuds känns nästan för spännande för att vara sant.

Ge mig lördag. Ge mig sista kvarten av slutomgången. Då avgörs allt. Rysare.