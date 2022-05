Kaosartade scener inför CL-finalen - avsparken sköts upp

Det rådde kaosartade scener inför kvällens Champions League-final mellan Liverpool och Real Madrid.

Stora köer bildades utanför arenan Stade de France i Paris utkanter och framför allt Liverpool-supportrar hade svårt att komma in på arenan i tid till avspark. Franska RMC Sport uppger att Liverpool-supportrar försökte storma in på arenan före avspark.

- Det är hög säkerhet, vilket man kan förstå. Det har inneburit att en del desperata Liverpool-supportrar försökt ta sig in ändå. Det är möjligt att de haft biljetter, men det tar lång tid och är stökigt. Många Liverpool-supportrar har inte kommit in och det är frustrerat, säger Telia/C Mores reporter på plats Olof Lundh.

Avsparken har skjutits upp från den ursprungliga tiden 21.00 till 21.36, bekräftar arrangören Uefa.

- Det är en hel del biljettinnehavare utanför som inte hinner in till klockan 21. Det beror på omfattande säkerhetsåtgärder runt den här matchen i Paris. Dessutom var Liverpool sen i sin ankomst med spelarbussen, säger Telia/C Mores kommentator Lasse Granqvist.

Enligt uppgifter från internationella medier har polisen använt såväl tårgas som pepparsprej utanför arenan. De uppgifterna har senare bekräftats. ESPN-journalisten Mark Ogden har publicerat en video som visar polisens användande av pepparsprej mot supportrar.

Marvin Matip, bror till Liverpool-backen Joel, är kritisk till organisationen runt finalen.

"Organisationen utanför och inne på arenan är inte värdigt en Champions League-final. Att använda tårgas i områden med barn och oinvolverade fans är farligt!", säger Matip enligt Goal-journalisten Florian Plettenberg.

Från brittiskt håll riktas stark kritik mot Uefas meddelande i högtalarna på arenan att matchen skjutits upp på grund av supportrarnas sena ankomst.

"Nonsens från Uefa att det beror på att supportrar har kommit sent. Jag känner till Liverpool-supportrar som kom till Stade de France för två och en halv timmar sedan och som precis har kommit in på arenan. Total brist på organisation.", skriver The Athletics Liverpool-reporter James Pearce.

Goal Italia har samtidigt publicerat en video där supportrar helt enkelt klättrar över staketen för att komma in på arenan.

Kim Källström har läst en anvisning för säkerhetsgenomgången inför finalen och förstår att allt inte rullat på smärtfritt.

- Det var många steg innan man skulle kunna komma in, men det försvarar inte det här beteendet. Det är helt orimligt att hoppa över staketet på det här sättet. Men något har gått otroligt fel i organisationen kring den här finalen, det är uppenbart när det blir så här, säger Kim Källström i Telia/C Mores Champions League-studio.

Den förre storspelaren Alan Shearer stämmer in i kritiken i BBC:

"Det här är en skam. Det är så många tomma säten på Liverpool-sektionen. Alla har jobbat så hårt för att ta sig dit. För alla med biljetter som tagit sig till arenan och inte släpps in, trots att de inte gjort något fel, det är en skam", säger Shearer.

Finalen kunde till slut starta 21.36. I halvtidsvilan berättade Olof Lundh i Telia/C Mores sändning att vissa Liverpool-supportrar fortfarande inte kommit in på arenan.