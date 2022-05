TV: Real Madrid vinner Champions League - Vinicius matchvinnare mot Liverpool

Liverpool för sjunde gången eller Real Madrid för 14:e gången? Det var frågan som skulle få sitt svar när årets Champions League-mästare korades under lördagskvällen.

Finalen kom att skjutas upp i hela 36 minuter på grund av att stora mängder supportrar, framför allt från Liverpool, inte kommit in på finalarenan Stade de France i tid. Fotbollskanalens krönikör Olof Lundh ställde sig kritisk till det.

- Bilden är att Liverpool-supportrarna är väldigt upprörda. Det var en tioårig kille som bara stod och grät. De visade sina biljetter, men de har inte kommit in. De säger att de har stått här väldigt, väldigt länge och det kan vi vittna om. Det är ett stort säkerhetspådrag, men de (Uefa) har inte klarat organisationen, sa Lundh inför avspark, på plats utanför Stade de France.

Real Madrid-tränaren Carlo Ancelotti bjöd inte på några överraskningar i sin 4-3-3-uppställning, där Federico Valverde kompletterade Karim Benzema och Vinicius Jr på topp. Liverpool-managern Jürgen Klopp fick såväl Thiago som Fabinho till start efter skadeproblem.

När matchen väl kom i gång var det Liverpool som skapade den första klara målchansen. Efter en tilltrasslad situation i Real Madrids straffområde nådde bollen fram till Mohamed Salah, vars avslut räddades av Thibaut Courtois utsträckta hand. Då var klockan uppe på 16 minuter.

Fyra minuter senare kom Liverpool ännu mycket närmare ett ledningsmål när Sadio Mané vek in från vänster och avlossade ett skott som Courtois lyckades styra i stolpen och därefter ta hand om. Liverpool fortsatte att trycka på, men lyckades inte överlista Courtouis före paus.

I stället hade Real Madrid en boll i nät precis i slutet av första halvlek när Karim Benzema slog in en retur efter en tilltrasslad situation i Liverpools straffområde. Efter en lång VAR-granskning dömdes målet emellertid bort för offside på fransmannen och resultatet var alltjämt 0-0 in i halvtidsvilan. Situationen kom att bli omdiskuterad, då bollen tog sist på Liverpool-spelaren Fabinho innan den gick fram till Benzema.

- Det här är en situation som är väldigt svår att veta. Är det avsiktligt (av Fabinho) eller är det för att Liverpool-spelarna blir störda av Valverde? Benzemas position är offside om bollen kommer från Valverde, men frågan är om Liverpools ben är i vägen på grund av Valverde eller inte? Trots att man kollar på det tio, tjugo gånger är det svårt att veta, säger Telia/C Mores studioexpert Henok Goitom.

Knappa kvarten in i andra halvlek kom dock ledningsmålet för Real Madrid när Vinicius höll sig framme och styrde in Valverdes skottpassning in i nät till 1-0 för de vitklädda.

- Han får i lugn och ro vandra in i straffområdet utan att hamna i press på något sätt. Det är för passivt försvarsspel av Liverpool, säger Telia/C Mores expertkommentator Hasse Backe.

Liverpool jagade därefter ett kvitteringsmål för att ta finalen till förlängning, men förgäves. Real Madrid höll undan och säkrade därmed sin 14:e titel i Europacupen/Champions Leagues historia. Den senaste titeln kom 2018 efter finalseger mot just Liverpool.

Startelvor:

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, van Dijk, Konaté, Robertson - Thiago, Fabinho, Henderson - Salah, Mané, Diaz.

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militão, Alaba, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Valverde, Benzema, Vinicius Jr.