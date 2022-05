Stjärnans bror vittnar om kaoset: "De använde tårgas i områden där barn vistades"

Inför lördagens Champions League-final mellan Liverpool och Real Madrid utspelade sig kaosartade scener i Paris utanför matcharenan Stade de France. Tusentals supportrar, framför allt från Liverpool, kom inte in på arenan i tid och finalen fick skjutas upp i totalt 36 minuter.

Långa köer bildades utanför insläppen till arenan och polisen använde såväl tårgas som pepparsprej mot supportrar. Först meddelade Uefa att matchen skjutits upp på grund av supportrars sena ankomst, vilket fick stark kritik. Sedan hette det att det handlade om säkerhet och nu har Uefa kommit med ett nytt uttalande.

"Inför matchen blev det stopp i grindarna vid Liverpoolsektionen på grund av tusentals supportrar som köpt falska biljetter, som inte fungerade i grindarna. Det skapade en folksamling av supportrar som försökte sta sig in och som resultat av det sköts matchen upp med 35 minuter för att släppa in så många supportrar med riktiga biljetter som möjligt", skrev Uefa i ett uttalande och fortsatte:

"När antalet människor utanför arenan blev alltfler efter avspark skingrade polisen dem med tårgas och tvingade dem bort från arenan. Uefa känner sympati med de som drabbats av händelserna och kommer undersöka de här händelserna skyndsamt tillsammans med fransk polis, myndigheter och franska fotbollsförbundet".

Liverpool gick även i sin tur ut med ett uttalande där man kritiserar säkerheten och insläppen på arenan.

"Det här är den största matchen i europeisk fotboll och supportrar borde inte behöva uppleva scenerna vi bevittnat i kväll.", skriver Liverpool, och lägger till att klubben har efterfrågat en utredning för att gå till botten med händelserna.

Någon som upplevde scener med egna ögon är Marvin Matip, bror till Liverpoolstjärnan Joel Matip. Marvin tvingades fly insläppen med sin familj, inkluderande hans gravida fru, då tårgas börjat användas. Familjen fick söka skydd på en restaurang. Vidare berättar han om chockerande syner:

- Organisationen kring den här matchen och inne på arenan är ovärdigt en Champions League-final. De använde tårgas i områden där det vistades barn och supportrar som inte hade något med situationen att göra, säger Marvin Matip till tyska Sky Sports.

Även Liverpoolstjärnan Andy Robertson ger Uefa och franska myndigheter en känga.

- En av mina vänner fick höra att hans biljett var falsk, vilket jag kan intyga att den inte var. Det är uruselt, helt ärligt. Att använda tårgas på folk är oacceptabelt, säger Robertson enligt Goal.

Frankrikes inrikesminister Gerald Darmanin hävdar dock, enligt AP-journalisten Rob Harris, att tusentals brittiska supportrar - med falska eller inga biljetter alls - tvingade sig förbi entrén och i vissa fall till och med skadade säkerhetspersonal.

