Linnér: "Ingen tillåts flyga i väg nu - vet om att det kommer blåsa om vi förlorar"

Just nu är AIK inne i en viktig period av säsongen. Laget går under onsdagen in i omgång två av Champions League-kvalet, borta mot Maribor, efter att i lördags ha besegrat Helsingborg med 2-0 i allsvenskan. På lördag är det dags för match igen, då borta mot Sirius. Matcherna duggar tätt.

- Det är svårt att ryckas med för mycket i euforin (vid seger), för det är ett så tajt matchsschema. Vi kan inte åka någon känslomässig berg- och dalbana utan vi måste lägga ner varje match i en box så fort som möjligt, konstatera: "Grymt jobbat!" och sen bara gå vidare, säger målvakten Oscar Linnér.

Den här perioden ger en helt annan mental situation för er?

- Ja, det blir en helt annan rytm. Det gäller att vi är extremt professionella och ödmjuka, vi får inte tro att vi är något bara för att vi vinner en match. Vi ska göra vårt jobb och vara professionella efter matcherna, återhämta oss och släppa dem så fort som möjligt så vi inte låter resultat, positiva som negativa, gå ut över nästa match. Då blir det farligt.

Linnér menar att det finns en mentalitet i truppen som talar för att laget kommer att klara av att prestera under den pågående perioden.

- Det är ingen som tillåts flyga i väg. Vi håller varandra på jorden och på tårna. Vi ser till att alla är redo. Det gäller avbytare, spelare utanför truppen... alla ska vara redo att kliva in och prestera. Bara för att vi spelar många matcher och vi har vunnit mycket den senaste tiden så låter vi inte varandra flyga i väg. Vi vet om att om vi förlorar en match så blåser det igen, och det är det värsta som finns.

Nu ska man alltså ta sig an slovenska Maribor, som så sent som säsongen 2017/2018 gick till Champions Leagues gruppspel.

- Vi har en stor respekt för motståndet som väntar. Vi vet att det är ett bra lag och att det blir en tuff match. Jag tror inte att vi sätter en stämpel på oss själva att vi ska gå in som underdogs eller favoriter, utan vi förbereder oss bara på en riktigt tuff match där nere och sen får vi försöka vårt spel och följa vår matchplan. Vi får se vart det leder oss.

Hur ser du på utmaningen i stort, att få vara med om ett Champions League-kval med AIK?

- Det är bara fantastiskt roligt på alla sätt och vis, och positivt för oss alla. Både individuellt, som lag och som klubb. Det är roligt att känna att vi har ett gemensamt mål och vi jobbar hårt för att nå det varje dag. Det är nu man gör grovjobbet och om det skulle gå vägen så kommer det bli en fantastisk känsla att få fira tillsammans, säger Linnér.