Lundh om City-domen: "Det var döden för regelverkets trovärdighet"

I februari stängde Uefa av Manchester City från spel i Uefa:s turneringar, och därmed Champions League, under två säsonger, 2020/21 och 2021/22, efter förbundets utredande organ, CFCB, kommit fram till att man upprepade gånger brutit mot financial fair play genom att mer pengar än som varit tillåtet skjutits in i klubben mellan 2012 och 2016. City dömdes även till att betala böter på 30 miljoner euro, drygt 300 miljoner kronor.

Manchester City överklagade belsutet till idrottens skiljedomstol, Cas. Tidigare i dag kom Cas med sitt beslut: man valde att ändra Uefa:s dom, och City får därmed delta i Champions League även nästa säsong. I beslutet skrev Cas att CFCB inte lyckats komma med tillräckliga bevis för att City brutit mot financial fair play, plus att många av de påstådda regelbrotten låg utanför Uefa:s tidsfrist. Bötessumman minskar även till tio miljoner euro, drygt 100 miljoner kronor. Anledningen till bötesbeloppet är att klubben inte samarbetade med Uefa, skriver Cas på sin hemsida.

- Det var döden för regelverkets trovärdighet, säger Fotbollskanalens krönikör Olof Lundh efter beskedet.

- Jag trodde att Uefa skulle ha haft sitt utslag bättre underbyggt. Samtidigt är det, precis som med ekobrott, oerhört svårt att få fällande domar. Jag tror att alla förstår att ägaren från Abu Dhabi pumpat in pengar direkt och indirekt via sponsoravtal, men det är oerhört svårt att leda i bevis, säger Lundh till TT.

- Det här är naturligtvis ett stort nederlag för hela tanken på financial fair play, för det går inte riktigt att genomföra. Om man tar det till Sverige och Östersund och elitlicensen så är det lika svårt där. Det är otroligt svårt att bestämma parametrarna för vad som är okej och inte okej för det kommer att finnas en gråzon, och där ligger Manchester City. Ofta i gråzoner är juridiken stenhård, och det är den här också. Det vill säga att den tillåter att man ligger i gråzonen, fortsätter han.

Lundh menar att dagens besked kan göra regelverket tandlöst.

- Om Uefa verkligen vill stoppa det här måste de på något sätt skaffa ett bättre och tydligare regelverk, säger Lundh.