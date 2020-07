Experten efter Citys friande dom: "Svårt att se hur FFP-reglerna överlever detta"

I februari stängde Uefa av Manchester City från spel i Uefa:s turneringar, och därmed Champions League, under två säsonger, 2020/21 och 2021/22, efter förbundets utredande organ, CFCB, kommit fram till att man upprepade gånger brutit mot financial fair play genom att mer pengar än som varit tillåtet skjutits in i klubben mellan 2012 och 2016. City dömdes även till att betala böter på 30 miljoner euro, drygt 300 miljoner kronor.

Manchester City överklagade belsutet till idrottens skiljedomstol, Cas. Tidigare i dag kom Cas med sitt beslut: man valde att ändra Uefa:s dom, och City får därmed delta i Champions League även nästa säsong. I beslutet skrev Cas att CFCB inte lyckats komma med tillräckliga bevis plus att många av de påstådda regelbrotten låg utanför Uefa:s tidsfrist. Bötessumman minskar även till tio miljoner euro, drygt 100 miljoner kronor. Anledningen till bötesbeloppet är att klubben inte samarbetade med Uefa, skriver Cas på sin hemsida.

BBC-experten och den tidigare spelaren Gary Lineker kallar beslutet för en "gigantisk seger" för City på twitter.

"Jag har svårt att se hur Uefa:s FFP-regler ska kunna överleva det här. Faktiskt, hur ska Uefa överleva konsekvenserna?", skriver han.

BBC-kommentatorn John Murray är inne på att beslutet skadar Uefa:s anseenede.

- Det här går emot Uefa, som vill stå starka kring financial fair play, men det här utfallet vänder tillbaka fokus på Uefa, deras FFP-regler och makten de har att begränsa den ökande makten som superklubbar har i europeisk fotboll och försöka få det jämnare, vilket var intentionen med financial fair play. Uefa måste nu gå tillbaka och titta över det här noga, för det här utmanar och underminerar kraften Uefa har på den fronten, säger han enligt BBC.

Den tidigare Manchester City-mittfältaren Michael Brown beskriver beslutet som väldigt viktigt för City för att kunna behålla och fortsatt locka världsspelare.

- Det är stora nyheter. Jag tror att deras supportrar kommer att vara riktigt glada över att de kommer att kunna spela Champions League-fotboll. Det här har hängt över Manchester City. Värvningsmässigt kommer deras attraktionskraft för internationella spelare vara mycket starkare, säger Michael Brown den tidigare City-mittfältaren till BBC.

