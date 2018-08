Rösler efter uttåget: "Spelarna överraskade mig positivt"

Malmö FF har för andra året i rad åkt ut ur Champions Leagues kvalomgång. I fjol fick Skåneklubben respass i den andra omgången mot makedonska Vardar – och i år blev ungerska Vidi FC för svårt.

Efter matchen var dock den nye tränaren Uwe Rösler tillfreds med vad han sett sina spelare prestera.

- Väldigt stolt över spelarna. De gjorde ett väldigt bra jobb med tanke på att vi saknade tre nyckelspelare från startelvan som inte var tillgängliga. Spelarna överraskade verkligen mig positivt. Vi höll oss till matchplanen, höll oss kvar i matchen. Vi jobbade och jobbade och jobbade och vi hade två, tre tillfällen där vi kunde gjort mål. Jag är stolt över att vara lagets tränare, säger han på en presskonferens som Malmö FF lagt upp på Twitter.

I elvan fick Bonke Innocent chansen från start, på grund av att laget saknade Arnor Traustason, Rasmus Bengtsson och Behrang Safari. Rösler var nöjd med vad han såg.

- Jag är väldigt glad för Bonkes skull. Han har inte varit en del av matchtrupperna så mycket och i dag hade han chansen och han tog den verkligen.

- Han var fantastisk i dag.

Nu väntar Europa League-play off för MFF:s del. Av allt att döma ställs man där mot danska Midtjylland, som har 2-0 att gå på till returen mot walesiska The New Saints.