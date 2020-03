Uefa om corona-hotet mot EM: ”Vi vill inte börja spekulera”

Det är drygt 100 dagar till EM-premiären i Rom då Italien möter Turkiet. Sedan ska EM avgöras över en månad och spritt över tolv ställen, från Baku i öst till Dublin och Bilbao i väst där Sverige spelar.

Frågan är om det blir något mästerskap när nu coronaviruset nått Europa och verkar sprida sig?

- Vi har tagit kontakt med WHO och med regeringar. Vi har matcher och turneringar som pågår just nu och hanterar de frågorna hela tiden, men vi vill inte överreagera. Vi har skapat en arbetsgrupp. Det är en utmaning att lösa det här med uppskjutna matcher, men vi vill inte överreagera, säger Theodore Theodoridis som är Uefa:s generalsekreterare.

Vilka alternativ har ni?

- Vi har jobbat med olika scenarier, men glöm inte att EM börjar först i juni. Vi har mer akuta ärenden som när det handlar om matcherna som kommer om några veckor. Vi vill inte börja spekulera i några alternativ men vi har givetvis det.

Coronaviruset har redan påverkat den inhemska fotboll i Italien och Schweiz. Under tisdagens Uefa-kongress reste sig Dominique Blanc, ordförande i det schweiziska. fotbollsförbundet, som ställt in all fotboll i de två högsta ligorna sedan två omgångar tillbaka. Han vädjade om hjälp från Uefa. Både när det handlade om en spelkalender som knappast rymmer så många uppskjutna matcher och med efterföljande ekonomiska konsekvenser. Under tisdagen kom förslag från den franska idrottsministern att spela Champions League-matchen Paris SG-Borussia Dormund utan publik.

Men Uefa-presidenten Alexander Ceferin ville helst slippa frågor om coronaviruset och bad den samlade presskåren att vara optimistisk och inte tänka i mörka scenarier. Han sköt ner uppgifter om att Fifa-basen Gianni Infantino öppnat för EM-flytt.

- Jag talade med Infantino och han sa att han aldrig sa så, säger Ceferin som menar att Uefa givetvis har en mängd utmaningar med EM 2020.

- Vi har säkerhetsfrågor, vi har politisk osäkerhet i en del länder och nu det här. Vi har en tro att vi kan hantera det.

Har ni en deadline när ni måste bestämma er om EM?

- Nej.

Under kongressen var Alexander Ceferin tydlig med att Uefa inte tänkte be om ursäkt för sina framgångar där man under fyra år tog in 150 miljarder kronor under den senaste fyraårsperioden och det var mer än både IOK och Fifa under samma period. Däremot ville han inte bli indragen i en diskussion om vad som väntar kring Champions League där en del klubbar vill låsa eller begränsa utbytet.

- För tidigt att säga, vi har samtal med klubbar och ligor men vi vill inte berätta om det innan det finns något konkret, säger Ceferin som är nöjd med att Uefa adderar en tredje klubblagsturnering.

Det är en chans för fler mindre lag att spela i Europa, vissa mindre länder är svårt att komma in i Champions League och i Europa League där det nästan alltid är samma lag som är med.