Bekräftat: Belgiska stjärnduon missar EM-premiären

Kevin De Bruyne kolliderade med Chelseas Antonio Rüdiger i CL-finalen och tvingades utgå. Domen?

"Hej allihopa, jag kom precis tillbaka från sjukhuset. Min diagnos är akut näsbensfraktur och ögonhålefraktur. Jag känner mig okej nu. Jag är fortfarande såklart besviken över igår, men vi kommer tillbaka", skrev De Bruyne på Twitter dagen efter.

Sedan dess har det varit osäkert om han kunde medverka i Belgiens EM-premiär mot Ryssland imorgon (lördag). Nu bekräftar det belgiska förbundet att han inte reser med laget till Ryssland.

Även Borussia Dortmunds Axel Witsel stannar hemma på grund av skada.

Axel Witsel and Kevin De Bruyne did not travel to Russia. They stayed in Tubize to continue their recovery. 🇧🇪